NBA, si riparte a metà luglio? Si giocherà solo a Disney World

La NBA è ferma dallo scorso 11 marzo per l'emergenza coronavirus e le squadre attendono il primo giugno per ricevere il protocollo della Lega sulla ripresa degli allenamenti (che dovrebbero riprendere a metà giugno). Intanto si continua a pensare ad una data per la ripartenza e, secondo Espn, l’aspettativa è che il commissioner Adam Silver a giugno annunci la ripresa del campionato, che dovrebbe avvenire tra la metà e la fine di luglio, e Disney World a Orlando sembra essere il luogo favorito rispetto a Las Vegas per ospitare il finale di stagione. Nba, operazione ripartenza: i grandi campioni vogliono giocare

L’indiscrezione arriva da The Athletic, che spiega che il complesso del Walt Disney World Resort in Florida sarebbe la destinazione preferita dalla NBA nell’evenienza di un ritorno in campo che, seppure a porte chiuse, sembra farsi sempre più vicino. Nelle ultime settimane si era parlato dell'ipotesi di giocare in varie sedi (Las vegas, Houston), ma da quanto emerso nelle ultime ore Orlando sembrerebbe l’unica destinazione scelta dalla NBA per il proprio ritorno in campo.

Il fattore decisivo, scrivono i media americani, sarebbe stato l'ottimo rapporto tra la Walt Disney e la Lega stessa. La vicinanza tra Adam Silver e il numero uno di Disney, Bob Iger, sarebbe inoltre un altro fattore che avrebbe spinto Orlando al primo posto tra le preferenze della NBA, tanto che Iger aveva già preso parte all’ultimo Board of Governors NBA (lo scorso 17 aprile).