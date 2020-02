Olimpia Milano, Messina: "Se le cose vanno male inizieremo a tossire..."

OLIMPIA MILANO

Nonostante i casi di coronavirus registrati in Lombardia, la partita di Eurolega tra Zalgiris Kaunas e AX Armani Exchange Milano sarà regolarmente disputata venerdì 28 febbraio alla Zalgirio Arena di Kaunas e aperta al pubblico. La società si attende l'ormai tradizionale "tutto esaurito" con 15.000 spettatori, ma, allo stesso tempo, ha sconsigliato ai tifosi biancorossi di partecipare alla trasferta per evitare possibili contagi all'interno dell'arena, proponendo il rimborso dei biglietti. Da sottolineare che, ad oggi, la Lituania non ha ancora registrato alcun caso di coronavirus.

Del tema si è parlato anche nella conferenza stampa della vigilia e il coach di Milano, Ettore Messina, si è concesso una battuta: “Sarà una partita molto difficile contro una squadra molto forte - ha detto - E se le cose non andranno bene inizieremo a tossire, forse si spaventeranno e smetteranno di giocare...”.

Poi più seriamente sulla situazione del coronavirus: “Penso che ci si stia preoccupando un po’troppo, sia qui che nella mia nazione. La situazione è seria, ma è anche sotto controllo. Credo sia normale giocare”.

GUDAITIS ANCORA OUT

Arturas Gudaitis, grande ex di giornata per aver indossato la canotta dello Zalgiris Kaunas per due stagioni prima dello sbarco a Milano, non sarà della partita a causa di problemi gastrointestinali. Gudaitis aveva già saltato la gara di andata (vinta dall'Olimpia al Forum per 85-81) perché ancora impegnato nel percorso di riabilitazione dopo l'infortunio al crociato sofferto nella scorsa stagione.