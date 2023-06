Olimpia Milano, Messina: "Dedicato alla proprietà che ci ha sempre sostenuto"

BASKET

Il coach campione d'Italia per la sesta volta in carriera: "Cercheremo di vincere un altro scudetto e fare i playoff di Eurolega"

L'Olimpia conquista la terza stella: è il 30° scudetto





































© italyphotopress 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ettore Messina conquista il sesto scudetto della sua carriera, raggiungendo in vetta Simone Pianigiani. "Dedichiamo questo scudetto a una proprietà che anche nei momenti più cupi ci ha sostenuto con leadership e forza - ha detto il coach di Milano a fine gara-7 - Poi è per un gruppo di giocatori dove, ognuno di loro, aveva mille motivi per essere insoddisfatto per minuti o infortuni, ma alla fine ha sempre trovato la forza per mettere da parte questi momenti e pensare alla squadra". Sul futuro: "Ci ritroviamo tra un paio di mesi e cercheremo di vincere un altro scudetto e fare i playoff di Eurolega".

Non può mancare un grande applauso ai tifosi che non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno. "Siamo enormemente grati ai tifosi per quello che ci hanno dato, non solo oggi, ma anche nei momenti difficili. È sempre una bellissima soddisfazione - ha aggiunto Messina -. Pochissimi avrebbero pensato che una squadra sarebbe stata in grado di vincere le quattro partite in casa, anche io avevo tanti dubbi. Invece, prestazione di grande coesione, buttarsi su ogni pallone vagante. E tutte le palle vaganti le abbiamo prese noi. Abbiamo fatto un po’ quello fatto in gara 5, non li abbiamo aspettati".

Messina fa chiarezza sulle voci di dimissioni circolate in stagione: "Ne parliamo una volta per tutte. Qui non funziona che l’anno scorso vinciamo e Armani fa un’intervista e dice quello che ha detto e l’anno dopo si perde e cambia tutto. So per certo che l’ultimo risultato non è quello che fa decidere. Al massimo sono io a non sentirmi all’altezza. La mia situazione contrattuale è molto chiara per adesso, il futuro, sia in campo che davanti alla scrivania. Qui non si decide con la pancia ed è l’unico motivo per cui sono venuto. C’è stato un momento in cui il mio tema è stato ’se si ritiene sia opportuno fare un cambio, basta che il signor Armani me lo dica e non esiste alcun problema economico'".

SCARIOLO: "COMPLIMENTI ALL'OLIMPIA, FATTORE CAMPO DECISIVO"

Quella di stasera potrebbe essere stata la sua ultima partita alla guida della Virtus Bologna, ma Sergio Scariolo in conferenza stampa preferisce parlare solo della serie scudetto. "Poco da dire, complimenti all’Olimpia, come in tutte le partite anche questa sera la squadra di casa ha avuto più energia e alla fine ha vinto, il fattore campo direi che è stato quindi decisivo - ha spiegato il coach dei bolognesi -. Sono molto orgoglioso dello sforzo dei miei giocatori, non solo in questa partita, in cui evidentemente alcuni dei nostri giocatori chiave avevano ormai poca benzina, ma per tutta la stagione la squadra ha dimostrato una tremenda coesione, grandissimo orgoglio, compattezza e capacità di superare momenti difficili come nei mesi in cui abbiamo avuto molti giocatori infortunati, ha giocato un grandissimo playoff e ho la sensazione che tutti abbiamo dato il 100% di se stessi. Puoi essere amareggiato per la sconfitta, e lo siamo tutti, ma non puoi essere deluso o arrabbiato, voglio ringraziare lo staff, giocatori e società, tutti hanno fatto un grande sforzo per arrivare a lottare fino all’ultimo senza mollare, neanche oggi, in cui i 12 punti del primo quarto sono stati poi lo scarto finale. Complimenti all’Olimpia, sono molto orgoglioso per lo sforzo della nostra squadra".