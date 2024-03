Olimpia Milano, McGruder lascia l'EA7 per "motivi personali"

COLPO DI SCENA

Con un comunicato apparso sul sito del club arriva la notizia dell'inaspettata separazione dall'americano. Olimpia sul mercato?

© IPA L'Olimpia Milano e Rodney McGruder si separano. "La Pallacanestro Olimpia Milano - recita la nota del club - comunica di aver consentito a Rodney McGruder di rientrare immediatamente negli Stati Uniti per motivi personali. Il club ha apprezzato la sua professionalità e gli augura il meglio per il suo futuro".

Firmato da free agent appena due mesi fa, il 10 gennaio, l'esterno ex Detroit Pistons è stato impiegato appena 7 volte - e soltanto in Eurolega - con 7.6 punti a partita. Buona attitudine difensiva, numeri non da cecchino (solo il 30% dalla distanza), lascia comunque un buco nel roster nel reparto esterni, già privo per tutta la stagione di Billy Baron. Per Milano due opzioni per rimediare: dare più spazio a Stefano Tonut (in recupero dall'infortunio al polso) e Giordano Bortolani, oppure andare alla ricerca di un sostituto in un mercato che in questa fase della stagione offre davvero poco.