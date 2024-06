Olimpia Milano e Nicolò Melli si separano: il capitano lascia dopo la vittoria dello scudetto

BASKET

La conferma è arrivata nel pomeriggio di giovedì 20 giugno dopo che il cestista della Nazionale non aveva ancora firmato il rinnovo di contratto

L'Olimpia Milano e Nicolò Melli si separano. La preoccupazione per la conclusione del rapporto fra il cestista della Nazionale e la squadra meneghina era emersa già nelle scorse ore a causa della firma mancata sul rinnovo di contratto, tuttavia la conferma è arrivata nel pomeriggio di giovedì 20 giugno quando la società guidata da Giorgio Armani ha annunciato l'addio dopo la vittoria del trentunesimo scudetto.

"La Pallacanestro Olimpia Milano e la sua proprietà ringraziano Nicolò Melli per tutto quello che ha fatto per il Club in questi anni, i record individuali stabiliti, le tre stagioni chiuse con la conquista dello scudetto, i ricordi che condivideremo sempre, e augurano a lui e alla famiglia il meglio possibile per il futuro".