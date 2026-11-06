Snowboard Cdm, azzurri parallelo in allenamento in Val Senales

L'inizio della stagione è sempre più vicino e per gli specialisti del parallelo si presenta l'appuntamento con un nuovo raduno di allenamento, ospitato dal 9 al 13 novembre dalle nevi della Val Senales, in provincia di Bolzano. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato quattordici atleti della squadra A: Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mike Santuari, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Sofia Valle ed Elisa Fava. La seduta sarà coordinata dallo stesso Pisoni con i tecnici Rudi Galli, Maurizio Rudatis, Fabio Breda, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. La stagione di Coppa del Mondo scatterà il 28 novembre nella cinese Snow Ruyi con una tappa a base di gigante e di prova a squadre. Dal 9 al 12 novembre saranno al lavoro sulle medesime nevi altoatesine anche sette atleti della squadra B: Manuel Haller, Fabian Lantschner, Tobias Mutschlechner, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mammone e Sophie Rabanser insieme ai tecnici Alessio Amorth e Ugo Orsanelli.