Pattinaggio: Cup of China, Naki Gutmann quarta nel programma corto

La Cup of China, terza tappa dell'Isu Grand Prix, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, ha preso il via nella mattinata europea a Shenzhen (provincia del Guangdong). La giornata d'apertura dell'evento, ospitato dallo Shenzhen Universiade Center della metropoli cinese, ha visto impegnata Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro). L'azzurra ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno pattinando il miglior programma corto della carriera, valutato 71.76 punti. La prestazione le è valsa il quarto posto provvisorio, alle spalle della giapponese Mone Chiba (76.08), della georgiana Anastasia Gubanova (75.05) e dell'atleta neutrale Alexandra Ignatova (72.37). Il distacco dalla vetta è dunque poco superiore a quattro lunghezze e il podio è distante pochi decimi di punto. L'evento proseguirà nella mattinata di sabato. Il programma libero si terrà partire dalle 9:30 del nostro Paese.