"La mia Olimpia in 100 storie + 1": ecco il nuovo libro di Dan Peterson

E poi il ricordo anche di Vittorio Gallinari, per cui Dan Peterson è stato fondamentale: "Sono stati anni incredibili. Non lo avrei mai pensato, ma il coach ha visto qualcosa in me che poteva essere utile alla squadra. Lui è stato bravissimo a creare un gruppo di persone che lottavano fino all’ultimo secondo. Lui ha creato una mentalità che nella pallacanestro non c’era, poi chiaramente le vittorie non aiutano, ma noi avevamo iniziato con delle sconfitte. Siamo sempre rimasti uniti e abbiamo sputato sangue, come lui ha sempre detto. Stavamo davvero bene insieme".