Intervistato da EuroHoops in previsione della Final 4 di Abu Dhabi di EuroLeague, Kendrick Nunn (guardia Panathinaikos) ha parlato del suo futuro nella pallacanestro per nazionale: "Ci sono state offerte per giocare con la nazionale greca o quella turca. Grecia (avversaria dell'Italia nel girone di EuroBasket 2025), Turchia o Team USA (Nunn ha giocato nell'Under16 e Under17 americane)? A dir la verità non ho ancora preso una decisione, ho ancora tempo".