Nota della FIP sulla penalizzazione di Trapani

In data 16 aprile 2025, la Società Trapani Shark ha provveduto al deposito dei modelli F/24 relativi al bimestre gennaio-febbraio 2025 sul portale della Federazione Italiana Pallacanestro, in ottemperanza a quanto previsto dalla Sezione 10, comma 14, lettera D del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti per la Stagione Sportiva 2024/2025.