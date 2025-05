Niang: "Virtus? Spero mi porterà a crescere anche di più"

Intervistato sulle pagine de L'Adige, il classe 2004 ha parlato delle sue prospettive di sviluppo nel breve termine: "L'offerta della Virtus? Non è stato assolutamente semplice. All'inizio ero molto indeciso su quello che dovevo fare. Però ho degli obiettivi nella mia vita e ho dei sogni che voglio raggiungere, uno dei quali era fare questo passo. Spero che questo mi porterà a crescere anche di più. Trento? Mi ha dato tanto. Se ora sono in questa condizione, a questo punto della mia vita, è grazie a loro, lo ho lavorato duro e mi sono sempre impegnato a fare il mio lavoro, ma devo ringraziare per quello che hanno fatto per me. Nel 2024/25 abbiamo sempre lavorato a testa bassa, dopo la sirena di gara4 a Milano mi sono scorse davanti le immagini di tutto l'anno. Porterò le esperienze vissute sempre con me per il resto della vita".