In vista dell'incontro di EuroCup col BC Wolves (palla a due alle 20), Saliou Niang ha parlato ai canali ufficiali bianconeri del momento vissuto dalla Dolomiti Energia Trentino: "Sarà sicuramente una partita molto complicata, loro arriveranno con grande motivazione e la necessità di conquistare punti per raggiungere i playoff. Noi, però, vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, arrivata per pochi punti, e chiudere al meglio la nostra stagione europea davanti ai nostri tifosi".