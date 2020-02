NCAA, infortunio schock per Da Silva: "Ho continuato a giocare piangendo"

BASKET

Il mondo del basket, specialmente quello americano, è ancora sotto shock per l'incidente in cui ha perso la vita Kobe Bryant e probabilmente per questo motivo quello che è successo durante la sfida di NCAA tra Colorado Buffaloes e Stanford Cardinal ha tenuto per molti minuti tutto il pubblico e i giocatori presenti con il fiato sospeso. La paura di una nuova tragedia è diventata spaventosamente concreta all'inizio del secondo tempo, quando un contatto tra Evan Battey, guardia dei Colorado Buffaloes, e Oscar Da Silva, miglior giocatore dei Stanford Cardinal, ha lasciato quest'ultimo sanguinante sul parquet privo di conoscenza. NCAA, paura per Da Silva: sbatte la testa e perde conoscenza













Paura per Oscar Da Silva che, nella sfida NCAA tra Colorado Buffaloes e Stanford Cardinal, cade e sbatte la testa dopo un contrasto con Evan Battey. Il giocatore perde conoscenza, l'avversario si mette a piangere ma per fortuna tutto finisce bene con le due squadre abbracciate dopo la perfetta ripresa di Da Silva.



















Il pubblico improvvisamente si ammutolisce, Da Silva ha un vistoso taglio in testa e Battey si inginocchia sul parquet e scoppia a piangere. Mentre i medici della squadra portano via Da Silva, i due coach decidono di radunare tutti i giocatori a centrocampo e da ciò nasce un abbraccio spontaneo, bellissimo, sottolineato da un lungo applauso del pubblico. Fortunatamente poco dopo viene comunicato che Da Silva si è ripreso, il suo infortunio è meno grave del previsto e la partita può riprendere.

"Ho continuato a giocare piangendo. Non mi rendevo conto di ciò che stesse succedendo in campo, di come stessimo giocando noi o di come stessero giocando loro. So solo che ho giocato per Da Silva" ha commentato Battey a fine gara.

