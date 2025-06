BCL 2025/26, Reggio Emilia partirà dalle qualificazioni

La UNAHOTELS Reggio Emilia dovrà probabilmente passare dalle qualificazioni nella prossima Basketball Champions League nella stagione 2025/26. Gli emiliani sono terzi nella graduatoria dietro Trieste e Trapani. Due sono quindi gli scenari per Reggio: la prima opzione, la migliore, con un invito diretto della stessa FIBA, una wild card per meriti. Altrimenti i biancorossi dovranno passare dal torneo di qualificazione a 16 squadre che in caso di eliminazione prevede, per chi vuole, di giocare comunque la FIBA Europe Cup.