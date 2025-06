Nba: Indiana supera New York e vola in finale, ora affronterà Oklahoma City per il titolo

Con un secondo tempo entusiasmante gli Indiana Pacers hanno sconfitto i New York Knicks e hanno staccato il pass per la finalissima della stagione Nba 2024-2025. A Indianapolis il punteggio finale è stato 125-108. I primi due quarti sono scivolati via in grande equilibrio, con le due squadre molto tese e numerosi errori sul parquet. Il break decisivo per Indiana è arrivato all'inizio del terzo quarto, dove i padroni di casa hanno scavato un solco nel punteggio che i Knicks non sono più riusciti a recuperare. Per Indiana prestazione sopra le righe di Pascal Siakam (31 punti) mentre Haliburton ha iniziato male la gara per poi salire in cattedra nel finale (21). Grande prestazione anche per Obi Toppin (18). A New York non è bastato il contributo dei soliti Jalen Brunson (19 punti) e Karl Antony Towns (22), bene anche Anunoby (24). Ora Indiana affronterà gli Oklahona City Thunder per il titolo: prima gara venerdì 6 giugno alle 2.30 ora italiana.