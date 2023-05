Nba: vincono Philadelphia e Phoenix, le serie sono ora sul 2-2

NBA PLAYOFF

I Sixers passano all'overtime contro Boston, un super Jokic non basta ai Nuggets: si andrà almeno a gara-6

© Getty Images Nella notte Nba arrivano due successi per Philadelphia e Phoenix, che mettono così entrambe a segno il punto del 2-2 nelle rispettive serie contro Boston e Denver. I Sixers battono 116-115 i Celtics all'overtime: decisiva la tripla di James Harden. Un super Nikola Jokic da 53 punti, invece, non salva i Nuggets: i Suns centrano la seconda vittoria in casa grazie ai 36 messi a referto sia da Devin Booker che da Kevin Durant.

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 116-115

Ci pensa ancora James Harden a salvare Philadelphia da una situazione decisamente critica: la sua tripla, infatti, vale il 116-115 all'overtime che consente ai Sixers di battere Boston e pareggiare la serie. Come in gara-1, l'ex Houston è decisivo con i suoi 42 punti, accompagnati da 9 assist, 8 rimbalzi e uno strepitoso 6/9 dall'arco. Numeri che, uniti all'Mvp di questa Regular Season Joel Embiid (doppia doppia da 34 punti e 13 rimbalzi), valgono il 2-2. Boston, che si presenta agli ultimi 12 minuti sul -9 (92-83), riesce a rimontare e sfiora già nei regolamentari la vittoria che sarebbe valsa un'ipoteca sulla finale di Conference, ma il 107-107 dei primi 48' è solo il preludio ad uno dei match più intensi di questa stagione. La conclusione dall'arco di Harden vanifica così i 24 punti con 18 rimbalzi di Jayson Tatum (9/20 dal campo ma solo 1/6 dall'arco), i 23 di Brown e i 21 di Smart, mentre oltre ad Embiid e Harden l'unico in doppia cifra tra le fila dei Sixers è Tyrese Maxey (14). Adesso, si torna al TD Garden per gara-5, con la certezza che ci sarà almeno un sesto capitolo della serie. La sensazione, però, è che la sfida di Boston potrebbe rivelarsi decisiva.

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 129-124

Sul 2-2 anche la serie tra Phoenix e Denver, con i Suns che trovano il punto del pareggio grazie al 129-124 sui Nuggets nella seconda sfida in Arizona. Nikola Jokic le prova davvero tutte per regalare ai suoi il 3-1, ma i suoi 53 punti accompagnati da 11 assist e un ottimo 67% al tiro (20/30) non evitano il ko alla capolista ad Ovest della Regular Season. Dall'altra parte, infatti, sono ancora Devin Booker e Kevin Durant a trascinare i Suns. Entrambi a referto con 36 punti e in doppia doppia, ma il primo chiude con 12 assist, mentre il secondo con 11 rimbalzi. Una coppia inarrestabile che permette a Phoenix di andare all'intervallo lungo avanti di un possesso (63-61) e di allungare nel secondo, con il massimo vantaggio che si assesta sul +10 (116-106). L'unico a tenere il ritmo di Jokic tra le fila di Denver è Jamal Murray, a quota 28, mentre Gordon e Porter (11), così come Caldwell-Pope (10) chiudono in doppia cifra ma senza incidere. L'unico a superare quota 10 e fermarsi a 19 nei Suns, invece, è Shamet. Adesso, si torna in Colorado per gara-5, che rischia di indirizzare la serie: chi vince si procura il primo match point. La certezza, in ogni caso, è che ci sarà almeno un'altra sfida al Footprint Center.

