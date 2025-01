Nba: vincono Okc e Boston, Milwaukee va ko. Bene Lakers e Warriors

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 110-113

Colpaccio di Brooklyn, che si impone in Wisconsin e piega 113-110 Milwaukee. I detentori della Nba Cup, però, sfiorano una clamorosa rimonta. Nel corso dell'ultimo quarto, infatti, i Nets si portano addirittura sul 111-90, poi riescono nell'incredibile (in negativo) impresa di non fare punti per quasi 7 minuti, periodo nel quale i Bucks trovano un parziale di 20-0, riportandosi a -1 (111-110). I liberi di Zaire Williams fissano il punteggio sul 113-110, poi la tripla sulla sirena di Lillard non vale l'overtime. Sospiro di sollievo per Brooklyn, che ringrazia i due Cam: Johnson (26) e Thomas (24), mentre i 27 di Antetokounmpo e i 23 di Lillard (che però chiude con un pessimo 6/20 dal campo) non evitano il ko a Milwaukee, che resta comunque in zona plaoyoff a Est.