Nba: vincono Cleveland e Boston, impresa di Minnesota

NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 124-132

Memphis vince 132-124 in casa dei Pelicans, ma il risultato non racconta a pieno del dominio dei Grizzlies, che si impongono nei primi tre quarti al termine dei quali sono avanti 104-88. Gli ospiti giocano un primo tempo da 74 punti e possono ringraziare i 33 di Jaren Jackson, ottimo in fase difensiva viste le 4 palle rubate e le 3 stoppate. I 32 di McCollum, invece, non aiutano New Orleans, che pur recuperando 8 punti nell'ultimo periodo non riescono comunque a riavvicinarsi a sufficienza. Memphis si prende il secondo posto a Ovest sorpassando Houston, Pelicans sempre ultimi e con 27 ko in 32 partite giocate.