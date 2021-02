Nba: Utah si rialza, i Lakers non vincono più

Dopo il ko contro i Los Angeles Clippers, gli Utah Jazz ritrovano il successo in Nba contro gli Hornets, che vengono travolti nella ripresa. Ancora niente da fare invece per i Lakers, alla loro terza sconfitta consecutiva; questa volta piegati all’overtime da Washington, che era sotto di 17 punti. Facile vittoria per i Suns sui Blazers grazie a 34 punti di Devin Brooker; imposizioni importanti anche per Dallas (contro Memphis), Chicago e Miami.

afp