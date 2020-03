NBA, Towns con le lacrime agli occhi: "Mia mamma ha il coronavirus, è in coma farmacologico"

Karl-Anthony Towns ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza con il coronavirus. La stella dei Minnesota Timberwolves, in un video a cuore aperto ai suoi follower su Instagram, ha confessato che sua mamma si trova attualmente in coma farmacologico dopo la diagnosi di Covid-19: "Da giorni non posso più vederla - ha detto con le lacrime agli occhi - Attendo solo gli aggiornamenti dalla clinica. È dura. Sto cercando di rimanere positivo e di essere forte per tutta la mia famiglia. Ho voluto fare questo video per far capire che questa è una cosa seria. Questa malattia è reale. Praticate il distanziamento sociale, non andate in luoghi affollati. Noi continueremo a lottare e la batteremo".