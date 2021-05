Nba: Tatum manda Boston ai playoff, Charlotte è eliminata

I Celtics stendono Washington e al primo turno se la vedranno contro i Nets. Gli Wizards affronteranno Indiana nello spareggio

Comincia ufficialmente la post-season di questa stagione di Nba. Questa notte sono andate in scena la prime due partite del torneo play-in. I 50 punti di Jayson Tatum trascinano i Boston Celtics ai playoff dove affronteranno i Brooklyn Nets; gli Washington Wizards vengono sconfitti 118-100, traditi dalla serata storta delle stelle Beal e Westbrook. I capitolini se la vedranno ora con gli Indiana Pacers, che travolgono 144-117 gli Charlotte Hornets.

BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 118-100

Boston è la prima squadra del torneo play-in a strappare il pass per i playoff di Nba. I Celtics battono infatti Washington e conquistano il settimo posto che vale il primo turno contro Brooklyn. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa prendono il controllo del match in un terzo quarto da 38-26, chiudendo poi i conti nella frazione finale grazie a uno straordinario Jayson Tatum. Quest’ultimo segna 50 punti (23 nel solo terzo quarto) tirando 14/32 dal campo, 5/12 dalla lunga distanza e un clamoroso 17/17 ai liberi, a cui aggiunge anche 8 rimbalzi e 4 assist per caricarsi i suoi sulle spalle. I 29 punti di un ottimo Kemba Walker e i 12+12 di Tristan Thompson dalla panchina confermano la loro settima posizione della regular season. Si rivela invece una serata complicatissima per gli Wizards, soprattutto per le due stelle di coach Brooks: Bradley Beal chiude con 22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist ma ha bisogno di 25 tiri per riuscirci (segnandone 10, di cui 1/6 da tre punti); Russell Westbrook conclude con una doppia doppia da 20 e 14 rimbalzi, ma con soli 5 assist e soprattutto con 6/18 al tiro, abbandonando la sfida a sei minuti dalla fine per tornare negli spogliatoi.

INDIANA PACERS-CHARLOTTE HORNETS 144-117

Indiana si assicura lo spareggio per accedere ai playoff Nba (che affronterà contro Washington) grazie al netto successo su Charlotte, che termina qua la propria stagione. Pacers che partono fortissimo, segnando 40 punti nel solo primo quarto e dominando il resto del match; toccano anche il +39. Gli Hornets vengono immediatamente puniti, con i padroni di casa capaci di segnare 7 delle loro 16 triple di serata nel primo quarto grazie a Doug McDermott, che infila 16 dei suoi 21 finali nella frazione d’apertura. Senza Caris LeVert, fermato dal protocollo salute e sicurezza a poche ore dalla palla a due, coach Bjorkgren ha comunque il contributo di ben 8 giocatori in doppia cifra, guidati dai 23 di Oshea Brissett e la tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis con 14 punti, 21 rimbalzi e 9 assist. Indiana interrompe così una striscia di sei sconfitte consecutive in post-season, in cui non vincevano dall’aprile 2018. Gli unici a salvarsi per Charlotte sono Miles Bridges con 23 punti e Cody Zeller con 17, mentre Terry Rozier (16-8-6 ma con 7/20 al tiro) e LaMelo Ball (14 con 4/14 dal campo) non entrano mai davvero in partita.