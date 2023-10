Nba: super Lillard al debutto con Milwaukee, LeBron batte Durant

BASKET

I Bucks stendono Philadelphia 118-117 grazie ai 39 punti dell’ex Portland, 100-95 dei Lakers contro Phoenix

© Getty Images Si completa il quadro dei debutti stagionali nella notte Nba. Esordio spaziale per Damian Lillard nella sua nuova avventura a Milwaukee: i Bucks piegano Philadelphia 118-117 trascinati proprio dall’ex Portland, autore di 39 punti. Primo successo dell’anno anche per i Lakers, vittoriosi per 100-95 contro i Suns di Kevin Durant. Per Phoenix assenze pesanti, tra cui Bradley Beal e Devin Booker, Anthony Davis ne fa 30 per Los Angeles.

MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 118-117

Si è già ambientato Damian Lillard con i Milwaukee Bucks, che piegano i Sixers 118-117 grazie soprattutto alla super prestazione dell’ex playmaker dei Portland Trailblazers. Un primo tempo in cui i padroni di casa allungano, approfittando sia dei 21 punti nei primi due quarti di Lillard, sia delle solite sgasate dentro l’area di Antetokounmpo. I Bucks chiudono il primo tempo avanti di nove lunghezze, sul 63-54. Al rientro dall’intervallo Embiid e compagni suonano la carica, tornando sotto con i canestri pesanti di Maxey (31 punti totali). Nell’ultimo periodo però è nuovamente Lillard a prendersi Milwaukee sulle spalle, con un’altra manciata di triple decisive che stendono definitivamente gli ospiti. Finisce 118-117, con Lillard autore di 39 punti totali al debutto con la nuova maglia. Primo successo dunque per i Bucks, prima sconfitta per Phila.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 100-95

Dopo la sconfitta all’esordio arriva il primo successo anche per i Lakers, vittoriosi contro i Phoenix Suns (senza i big Booker e Beal) con il punteggio di 100-95. Avvio forte dei gialloviola, che mettono subito a referto un parziale di 7-0 grazie a D’Angelo Russell. La reazione di Phoenix è però immediata e decisa, con gli ospiti che segnano 30 punti nel primo quarto concedendone solamente 18. I Lakers rientrano verso la fine del secondo periodo, ma crollano nuovamente nel terzo quarto (dopo il -4 all’intervallo) sotto i colpi del solito Kevin Durant (39 punti totali per lui nell’intera gara) e Gordon. Los Angeles è a -12 a dodici minuti dal termine, ma nel momento più complesso salgono in cattedra i due top player: Davis e LeBron trascinano i gialloviola al successo, con una difesa incredibile nel periodo finale (solo 11 punti concessi). Finisce 100-95, con i Lakers che si regalano la prima vittoria della stagione. Primo tonfo invece per i Suns, dopo il successo al debutto.