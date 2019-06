NBA, spari a Toronto nel corso della festa dei Raptors: quattro feriti

18/06/2019

Doveva essere 'solo' una festa e invece i tifosi dei Toronto Raptors hanno vissuto un pomeriggio di terrore. Nel corso della parata della franchigia canadese, vincitrice del primo e storico titolo NBA ai danni di Golden State, quattro persone sono rimaste ferite in maniera seria (fortunatamente non sono in pericolo di vita) a causa dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco in piazza Nathan Phillip. Gli spari sono partiti quando i giocatori di Toronto erano sul palco davanti ai propri supporter (quasi due milioni). La Polizia ha arrestato tre persone per quanto accaduto. Inevitabili i momenti di paura nonostante i tentativi di rassicurazione ad opera di Matt Devlin, speaker dei Raptors.