Nba: sorridono Milwaukee e Denver, i Lakers stendono Banchero  

NBA

Bucks e Nuggets ok contro Toronto e Brooklyn, i gialloviola superano Orlando. Okc batte Phoenix

© Getty Images Nella notte Nba, vincono le due prime in classifica nelle rispettive Conference. Milwaukee batte 118-111 Toronto, mentre Denver si impone 108-102 in casa di Brooklyn: triple doppie per Antetokounmpo e Jokic. Non riesce l'impresa a Paolo Banchero, che realizza 21 punti ma perde 111-105 in casa dei Lakers con i suoi Orlando Magic. Okc stende 124-120 Phoenix nonostante 46 punti di Booker, i Clippers vincono 117-102 a Portland.

MILWAUKEE BUCKS-TORONTO RAPTORS 118-111

Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez trascinano Milwaukee, che vince 118-111 in casa contro Toronto. Il greco chiude con una tripla doppia senza errori al tiro: 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist con 9/9 dal campo e 1/1 dall'arco. Prestazione perfetta con un solo neo: 4 liberi sbagliati (3/7). Sono 26, invece, per Lopez, top scorer del match. I canadesi, invece, non vanno oltre la doppia doppia da 23 punti e 11 assist di VanVleet e pagano il 29-16 dei Bucks nel corso dell'ultimo periodo. La capolista ad Est prova ad allungare su Philadelphia: ora è 51-20 di record. Ko dopo tre vittorie di fila, invece, Toronto, che ora rischia l'aggancio al nono posto da parte dei Bulls.

BROOKLYN NETS-DENVER NUGGETS 102-108

Sorride l'altra squadra in vetta, ma ad Ovest: Denver torna a vincere imponendosi 108-102 in casa di Brooklyn. Come Antetokounmpo per i Bucks, anche Nikola Jokic mette a referto una tripla doppia: 22 punti, 17 rimbalzi, 10 assist e 9/12 al tiro per il serbo, in una squadra con anche Porter e Murray rispettivamente a 28 e 25 punti. Il migliore per i Nets, invece, è Bridges (23), ma il match è già pesantemente indirizzato dopo tre quarti: 91-71. Denver sale a 48-24 e tiene a distanza Memphis e Sacramento. Ad Est, invece, Brooklyn è al terzo ko di fila, ma ha anche lo stesso numero di vittorie e due partite in meno rispetto agli Heat settimi in classifica.

LOS ANGELES LAKERS-ORLANDO MAGIC 111-105

Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic sfiorano il colpaccio in casa dei Lakers, che però alla fine la spuntano 111-105 alla Crypto.com Arena. I gialloviola partono meglio e sono a +10 all'intervallo lungo (59-49), ma prima dell'ultimo periodo gli ospiti si portano ad un possesso di distanza (84-81). Decisivi i 35 punti di uno scatenato Reaves, mentre non bastano i 21 messi a referto sia dall'azzurro che da Franz Wagner. Bene anche Russell (18) e Davis (doppia doppia a quota 15 con 11 rimbalzi) tra le fila dei Lakers, che agganciano il decimo posto di Minnesota a dieci match dalla fine della Regular Season. Orlando, invece, sempre terzultima ad Est.

OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 124-120

Okc fa l'impresa e batte 124-120 Phoenix che, nonostante un super Devin Booker da 46 punti e la doppia doppia con 14 punti e 13 assist di Chris Paul, deve arrendersi ai Thunder. Decisivo il 34-24 per i padroni di casa nell'ultimo quarto, con due protagonisti: i canadesi Gilgeous-Alexander e Dort, che mettono a referto rispettivamente 40 e 20 punti con 12/24 e 7/11 al tiro. Successo fondamentale per Okc, ora a 35-36 di record e lontana una sola partita dal sesto posto di Dallas che vale i playoff. Sempre quarta, invece, Phoenix, al quarto ko nelle ultime cinque partite e ora tallonata dai Clippers.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES CLIPPERS 102-117

Proprio i Clippers, spinti da Paul George e Kawhi Leonard, si impone 117-102 su Portland e sfida i Suns per il quarto posto della Western Conference. La franchigia di Los Angeles gioca un secondo tempo da 58-47, allungando dopo il 58-55 della prima metà di gara e tenendo a distanza i Blazers. Sono 39 punti per George e 24 per Leonard, mentre non bastano la doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi di Nurkic e i 21 di Lillard, che però paga una serata disastrosa al tiro: 4/17. Portland è al sesto ko consecutivo e il record è ora di 31-40: peggio, ad Ovest, hanno fatto solo San Antonio e Houston.

SAN ANTONIO SPURS-ATLANTA HAWKS 126-118

Gli Spurs vincono dopo due sconfitte di fila all'overtime e battono 126-118 Atlanta. Decisivi i due giocatori a quota 29 punti, i migliori per San Antonio e per la serata: Johnson e Vassell, che trascinano la formazione di Popovich verso la super rimonta nel secondo tempo. All'intervallo lungo, infatti, è 83-61 in favore degli Hawks, ma con una ripresa da +30 (65-35) ribaltano tutto e centrano la vittoria numero 19 in questa Regular Season. Non bastano i 22 di Murray per la franchigia della Georgia, serata da dimenticare per Trae Young: solo 9 punti. Atlanta è sempre in zona play-in: ottavo posto e 35-36 di record ad Est.

DETROIT PISTONS-MIAMI HEAT 100-112

Miami si impone in casa della peggior squadra, record alla mano, di tutta l'Nba: 112-100 contro Detroit. Serve però un ultimo quarto da 38-19 per avere ragione dei Pistons, che sembrano ribaltare il 52-47 di metà gara con il 34-22 del terzo periodo. Decisive le doppie doppie di Jimmy Butler e Bam Adebayo, che mettono rispettivamente a referto 26 punti e 10 assist e 22 punti e 10 rimbalzi. Il migliore, per i padroni di casa, è l'ex Warriors Wiseman, con 22 punti, 13 rimbalzi e 10/13 dal campo. Con questa vittoria, Miami si avvicina al sesto posto di Brooklyn che vale i playoff: gli Heat sono a 39-34 di record contro il 39-32 dei Nets che, quindi, hanno due partite in meno.

HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 107-117

Colpo esterno dei Pelicans, che si impongono 117-107 a Houston contro i Rockets nonostante i 40 punti di Green per i padroni di casa. New Orleans, infatti, costruisce il successo nel primo tempo, chiuso sul +20 (64-44): non basta il +10 della ripresa in favore della franchigia del Texas. Decisivi i 26 punti realizzati sia da Ingram che da McCollum, mentre Porter (25) prova ad aiutare Houston senza però evitare il ko. Non cambia, in sostanza, la classifica per i Rockets, che restano ultimi e perdono dopo tre vittorie di fila. Successo fondamentale, invece, per i Pelicans, a 34-37 e potenzialmente al decimo posto insieme ai Lakers e a Minnesota.