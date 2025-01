Nba: sorride Fontecchio, vincono Memphis, Milwaukee e Minnesota

BROOKLYN NETS-INDIANA PACERS 99-113

Vittoria esterna anche per Indiana, che si impone 113-99 in casa di Brooklyn. I Pacers dominano il primo tempo (55-39), rischiano di rimettere in partita i Nets (31-23 nel terzo quarto), ma si tengono a distanza nei minuti finali trascinati dai 23 punti con 8 assist di Tyrese Haliburton e dai 20 di Mathurin, oltre ai 19 di Siakam. I padroni di casa, invece, ottengono paradossalmente di più dalla panchina (il migliore non a caso è Sharpe che ne realizza 16) che dal quintetto iniziale, nonostante siano in quattro a chiudere in doppia cifra. Terza vittoria di fila per Indiana, che si prende il sesto posto a Est (19-18) superando Miami (17-17) e Detroit (18-18).