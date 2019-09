NBA, si riparte dopo la rivoluzione mercato: il focus sull'Atlantic Division

A Est l'Atlantic Division è certamente la più interessante. Intanto perché ci sono i campioni in carica: i Toronto Raptors. Certo non sono più gli stessi, Kawhi Leonard ha deciso di spostarsi sulle spiagge del Pacifico, ma resta un gruppo solido che difficilmente mancherà l’obiettivo playoff. Attenzione soprattutto alla crescita di Pascal Siakam. La vera forza emergente è Brooklyn. In estate sono arrivati Kyrie Irving e Kevin Durant. Il secondo però rischia di dover saltare tutta la stagione per l’infortunio al tendine d’Achille rimediato nelle ultime Finals. È una squadra dal futuro luminoso, ma da non sottovalutare anche nell’immediato perché il supporting cast è di buon livello ed è allenata in maniera egregia.

NBA al via il 22 ottobre, tutte le nuove maglie

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte