NBA, si riparte dopo la rivoluzione mercato: il focus sulla Northwest Division

NORTHWEST DIVISION

di

Gabriele Cattaneo

Nella Northwest Division non potrà più essere semplicemente una sorpresa. Tutti aspettano la conferma di Denver. I Nuggets non hanno fatto un mercato particolare, vogliono consolidare le posizioni di Jokic e Murray, ben circondati da un gruppo dove ognuno sa bene cosa fare. La Divisione sarà durissima perché Portland non intende essere ritenuta una meteora. I pilastri saranno ovviamente Lillard e McCollum, ma l’arrivo di Whiteside in mezzo all’area consentirà a Nurkic di riprendersi con calma dall’infortunio. L’esperienza di Gasol e Bazemore è un valore aggiunto. NBA al via il 22 ottobre, tutte le nuove maglie

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Sono in tanti però a scommettere che tra i due litiganti sarà Utah a godere. In una base già solida, gli arrivi di Mike Conley e Bojan Bogdanovic consentono di guardare con ambizione a traguardi prestigiosi. I tifosi dei Jazz sono convinti di poter rivivere l’epoca d’oro di Stockton e Malone. L’eterna incompiuta è Minnesota. I discorsi sono i soliti. Il talento c’è, ma finché mancano personalità e difesa, i T’Wolves non faranno molta strada e Antony Towns è destinato a fare le valigie molto presto. In fondo alla classifica potrebbe però esserci Oklahoma City. Partiti Westbrook e Paul George, ora c’è grande attesa per il nostro Danilo Gallinari. Difficilmente finirà la stagione con i Thunder, ma i prossimi mesi potranno essere molto utili al Gallo che al termine di quest’anno sarà free agent. Potrà beneficiare degli assist di Chris Paul, ma attenzione alla crescita di Shai Gilgeous-Alexander che arriva da Los Angeles proprio insieme a Danilo. Con Schroder e Adams, c’è una base può dare fastidio e ottenere successi a sorpresa.

Vedi anche Basket Nba, il calendario 2019-2020: derby Lakers contro Clippers alla prima, Melli subito a casa dei campioni