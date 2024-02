Nba: Sacramento piega Denver, Boston ok in rimonta. Vincono Lakers e Bucks

nba

I Kings battono i campioni in carica con un netto 135-106, i Celtics esultano con Tatum e Porzingis. 120-84 di Milwaukee sugli Hornets

I Sacramento Kings superano i Denver Nuggets grazie ad un netto 135-106, non bastano i 23 punti di Jokic. Tatum (35 e tripla doppia sfiorata) e Porzingis (34) trascinano i Celtics alla rimonta per 133-129 contro Washington. Ritrovano il sorriso i Lakers, che battono i Pelicans 139-122 con un Russell da 30 punti, così come i Milwaukee Bucks, passati 120-84 sugli Hornets. Ok anche Atlanta (ko Philadelphia 127-121) e Toronto (107-104 ai Rockets).

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 121-127

Ottavo ko nelle ultime nove partite per Philadelphia, che reagisce troppo tardi contro Atlanta e non riesce ad acciuffare la rimonta nel finale. Il protagonista del match è Trae Young, che mette a referto 37 punti e 12 assist, mentre ai 76ers non bastano i 28 con 12 rimbalzi di Oubre. Dopo aver toccato anche il +14 in avvio di partita, gli Hawks aprono il gap fino alle ventuno lunghezze nel parziale successivo, permettendo agli avversari di rientrare soltanto nei minuti finali, quando Harris e Hield portano i compagni fino al -4, senza però riuscire ad andare oltre. Atlanta consolida così il decimo posto attuale ad Est, mentre Philadelphia resta ancora in top six nonostante il momento negativo.

BOSTON CELTICS-WASHINGTON WIZARDS 133-129

Terzo successo consecutivo per i Celtics, che rimontano Washington nella seconda parte di gara ed infliggono loro l'ottavo ko negli ultimi dieci match disputati. Avdija e Poole si rivelano protagonisti nell'ottimo avvio dei Wizards, che salgono sul +5 a fine primo quarto e si riprendono la leadership nel minuto finale del secondo con tre triple consecutive, arrivate dopo il recupero avversario. Porzingis e Tatum (34 punti con 11 rimbalzi per il primo, 35 con 10 rimbalzi e 8 assist per il numero 0) sono in serata però e firmano il sorpasso definitivo nel parziale successivo, portando il vantaggio sul +13 e mantenendo il controllo del match fino ai due minuti finali. Boston resta prima ad Est, i Wizards sono penultimi.

TORONTO RAPTORS-HOUSTON ROCKETS 107-104

Sorride la formazione canadese, che trova un altro successo grazie a Quickley e Barrett, autori di 25 e 21 punti. Partita di controllo fino ai minuti finali per i Raptors, che subiscono nella seconda parte dell'ultimo quarto il ritorno di Houston (guidata da Brooks) fino al meno uno, prima di poter esultare per la seconda vittoria consecutiva.

MILWAUKEE BUCKS-CHARLOTTE HORNETS 120-84

Decimo ko di fila per gli Hornets, che permettono ai Bucks di tornare al successo dopo tre gare a secco. Top scorer il rientrante Lillard con 26 punti a referto, mentre Antetokounmpo chiude a 15 con 15 rimbalzi. Partita senza storia fin dalle battute iniziali, con Milwaukee che allunga sul +28 già a fine primo tempo e chiude senza problemi la pratica, riprendendosi temporaneamente il terzo posto ad Est.

SACRAMENTO KINGS-DENVER NUGGETS 135-106

Netta sconfitta per i campioni in carica, che cadono contro Sacramento con un punteggio piuttosto netto. Tripla doppia di un grande Sabonis, che realizza 17 punti, 17 rimbalzi e 10 assist, mentre i top scorers del match risultano Monk e Jokic con 23 punti. I Nuggets chiudono in vantaggio il primo periodo, ma nel parziale successivo non hanno la forza di allungare e subiscono i Kings, che scappano sul +10 a fine secondo quarto ed allungano definitivamente nel terzo. Denver è salda al quarto posto in classifica ad Ovest, mentre gli avversari agganciano così il sesto.

LOS ANGELES LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 139-122

Esultano i Lakers, che superano i Pelicans soprattutto grazie ad un secondo quarto da record (51 punti, pareggiato il record di franchigia) ed il ritorno di Russell, autore di 30 punti (gli stessi di Williamson, che però non bastano a New Orleans, e tre in più del compagno Reaves). 87 punti nella sola prima parte di gara per Lebron (21 punti e 14 assist per lui) e compagni, che mantengono un consistente vantaggio tra il secondo ed il terzo parziale e lo consolidano nel quarto finale. La formazione di Los Angeles resta così salda al nono posto ad Ovest ed avvicina proprio gli avversari odierni.