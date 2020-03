Nba, Gobert positivo al coronavirus: in conferenza aveva scherzato coi microfoni

Rudy Gobert ora ha capito sulla propria pelle che con la salute e il coronavirus non si scherza: è risultato positivo ai test costringendo l'Nba alla sospensione del campionato. Per questo le immagini del francese di Utah nella conferenza pre-partita (quando ovviamente non sapeva della positività) risultano ancora più inquietanti. Al termine della conferenza si vede Gobert sorridente che posa le mani sui microfoni prima di lasciare la sala stampa, rischiando così di infettare molte altre persone.