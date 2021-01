Nba: prime vittorie per Houston e Toronto, crolla Orlando

BASKET

Nella notte Nba, Houston e Toronto ottengono i loro primi successi in regular season. I Rockets, infatti, battono 122-119 i Sacramento Kings grazie ai 33 punti di Harden e festeggiano il ritorno di John Wall dopo due anni, mentre i Raptors superano 100-83 i New York Knicks. Prima sconfitta per gli Orlando Magic, battuti 116-92 in casa dai Philadelphia 76ers, i Washington Wizards perdono 133-130 contro i Chicago Bulls, ko anche Utah, Cavs e OKC.

HOUSTON ROCKETS-SACRAMENTO KINGS 122-119

Doppia gioia per Houston contro Sacramento. Al Toyota Center, infatti, i Rockets ottengono il loro primo successo in regular season battendo 122-119 i Kings, ma l'altra grande notizia è il ritorno dopo due anni di John Wall, apparso subito tra i più positivi nel roster di Silas: quasi tripla doppia con 22 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Il migliore è naturalmente James Harden: il "Barba" mette a referto 33 punti. Dopo il vantaggio minimo all'intervallo lungo (63-59), Houston resiste e tira un sospiro di sollievo nel finale, con Sacramento nel finale sbaglia le due triple del 122-122. Da segnalare anche l'esordio in maglia Rockets di DeMarcus Cousins: l'ex Pelicans mette a referto 8 punti e 3 assist.

TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 100-83

Dopo tre ko di fila, anche Toronto ottiene la sua prima vittoria in regular season grazie al sontuoso secondo tempo che vale il 100-83 ai Knics. Dopo il 42-42 dell'intervallo lungo, si scatenano VanVleet (25 punti, 5 assist, 7 rimbalzi), Lowry (20) e Powell (17), che aiutano i Raptors a rifilare un 29-19 nell'ultimo quarto a New York, tra cui spicca Randle con la sua doppia doppia (16 punti e 10 rimbalzi). Un successo che permette a Toronto di sbloccarsi, mentre i Knicks tornano ad assaporare il gusto amaro della sconfitta dopo i due successi ottenuti contro Milwaukee e Cleveland: ora lo score è di 2-3 per New York.

ORLANDO MAGIC-PHILADELPHIA 76ERS 92-116

Crolla anche l'ultima imbattuta di questa prima parte di regular season: dopo quattro successi, Orlando incassa la prima sconfitta. All'Amway Center, infatti, Philadelphia vince 92-116 una partita che, dopo i primi due quarti, è già irrimediabilmente indirizzata, anche grazie all'elevato numero di triple (8/12 ad inizio partita, 15/33 in totale) messe a segno dai 76ers. Il 75-40 dei primi 24' è una sentenza per i Magic, con Seth Curry e Joel Embiid a quota 21 punti, mentre Tobias Harris ne mette a referto 20. Tra le fila di Orlando, Nikola Vucevic realizza una doppia doppia (19 punti e 10 rimbalzi), ma non basta.

WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS 130-133

Inizio di regular season stregato per i Wizards di Russell Westbrook: Washington, infatti, ottiene la quinta sconfitta in altrettante partite perdendo 133-130 in casa contro i Bulls, al secondo successo consecutivo dopo tre ko. Partita equilibrata e decisa soltanto nel finale, con Chicago che si garantisce la vittoria grazie ai 22 punti di LaVine e alla doppia doppia di White (16 punti e 10 assist). Sono quattro, invece, le triple doppie consecutive di Russell Westbrook: 22 punti, 11 assist e 10 rimbalzi. Numeri da Mvp, che non bastano però all'ex OKC a sbloccare i suoi Wizards.

INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 119-99

Quarta vittoria su cinque per Indiana, in vetta ad Est invece ai 76ers e ai Magic. I Pacers, infatti, superano 119-99 Cleveland, al secondo ko consecutivo dopo le tre vittorie inaugurali. A fare la differenza a Indianapolis, dopo il 57-51 è soprattutto il terzo quarto: un 31-17 che giustifica il +20 finale per i padroni di casa, spinti dalla doppia doppia di Sabonis, a referto con 25 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Inutili, per i Cavs, i 28 punti di Sexton e i 21 di Garland: lo score ora per Cleveland è di 2 vittorie e 3 sconfitte.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 80-113

Continua il percorso altalenante dei Pelicans, che ottengono però il terzo successo in cinque partite vincendo 113-80 ad Oklahoma. Vittoria arrivata soprattutto grazie all'ottima prova difensiva: nell'ultimo quarto, i Thunder realizzano appena 7 punti in 12'. Il top scorer del match è Ingram con 20 punti, 7 assist e 2 rimbalzi, con Bledsoe che ne mette a referto 17, gli stessi di Horford per Okc, che incassa la terza sconfitta consecutiva dopo il 109-107 inaugurale sugli Hornets.

UTAH JAZZ-PHOENIX SUNS 95-106

Sconfitta interna per Utah contro Phoenix che vince 106-95. Un +11 per i Suns costruito soprattutto nella prima metà di gara e, in particolare, nel secondo quarto, con un +14 (32-18) decisivo ai fini della vittoria finale e arrivato soprattutto grazie ai 25 punti, conditi anche da 3 rimbalzi e 7 assist, di Booker. Secondo ko in quattro partite, invece, per gli Utah Jazz, a cui non bastano i 23 punti, i 6 rimbalzi e i 3 assist di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Gobert (18 punti e 14 rimbalzi).