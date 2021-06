Nba: Phoenix domina ancora contro Denver, è 2-0 nella serie

PLAYOFF NBA

I Suns si aggiudicano gara-2 in casa con il punteggio di 123-98: inutile la doppia doppia dell'Mvp della Regular Season Jokic

Nella notte Nba, Phoenix si aggiudica gara-2 della serie contro Denver e si porta sul 2-0. Finisce 123-98, con i Suns che dominano per tutta la partita, allungano ad inizio ripresa e si assicurano la vittoria grazie alle doppie doppie di Devin Booker (18 punti e 10 rimbalzi) e di Chris Paul (17 con 15 assist). I Nuggets, invece, crollano nonostante i 24 punti e i 13 rimbalzi dell'Mvp della Regular Season Nikola Jokic. Getty Images

Phoenix replica gara-1 sia nella modalità di vittoria che nel distacco (+17 al debutto, +25 in gara-2) e si porta sul 2-0 nella serie contro Denver, rovinando i festeggiamenti di Nikola Jokic, nominato Mvp della Regular Season e come sempre ultimo ad arrendersi tra le fila dei Nuggets, che crollano 123-98. La partita si apre con un canestro del serbo, poi è subito 8-0 di parziale per i Suns, che conducono per tutto il resto del match, chiudendo sul +4 dopo il primo quarto (25-21) e sul +10 (52-42) all'intervallo lungo. Lo sprint decisivo arriva ad inizio secondo tempo, con Phoenix che nel terzo quarto raggiunge il +22 (86-64 prima della tripla di Millsap a fine periodo), e nel corso dei 12 minuti conclusivi arriva addirittura sul +31 (109-78) prima che Denver riesca quantomeno a rendere un po' meno amaro il secondo ko, che arriva con un netto +25 (123-98) in favore di Phoenix. A trascinare la squadra è Chris Paul, in doppia doppia con 17 punti e soprattutto 15 assist, con 6/10 al tiro e due triple su due tentativi. Tra le fila dei Suns, però, sono altri due ad andare in doppia doppia (Devin Booker e Deandre Ayton, rispettivamente con 18 e 15 punti e 10 rimbalzi) e sei in totale in doppia cifra, con Bridges a 16 punti, Crowder a 11 e Craig a 10. Tra le fila di Denver, invece, l'ultimo ad arrendersi è come sempre Nikola Jokic, fresco vincitore del titolo di Mvp della Regular Season, che però con la sua doppia doppia e con i suoi 24 punti con 13 rimbalzi e 6 assist non riesce a trascinare una squadra che incapace di andare oltre le prestazioni del serbo: i migliori marcatori dopo il numero 15 sono Millsap e Porter, appena a 11 punti. Phoenix si porta sul 2-0 nella serie, con la contesa che si sposta ora a Denver: la prima di due gare da non fallire per i Nuggets, che rischiano di vedersi allontanare la finale di Conference.