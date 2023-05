Nba: Philadelphia vince a Boston, match point anche per Denver

PLAYOFF NBA

I 76ers passano in casa dei Celtics, i Nuggets regolano Phoenix: le due serie sono sul 3-2



© Getty Images Nella notte Nba arrivano le vittorie di Philadelphia e Denver, che volano sul 3-2 nelle serie rispettivamente contro Boston e Phoenix. I 76ers passano 115-103 in casa dei Celtics e si giocheranno il primo match point in Pennsylvania, mentre i Nuggets si impongono 118-102 sui Suns e, in Arizona, avranno la prima possibilità di conquistare la finale della Western Conference. Decisivi Embiid (33 punti) e Jokic (tripla doppia).

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 103-115

Per la terza volta in cinque partite arriva un ko interno, ma il secondo del TD Garden può rivelarsi fatale per Boston. Philadelphia, infatti, vince 115-103 in casa dei Celtics e vola sul 3-2: avrà, al Wells Fargo Center, la possibilità di centrare la finale della Eastern Conference, eliminando i vicecampioni in carica. I Sixers prendono subito il comando delle operazioni e restano in vantaggio per tutto il match, chiudendo il primo tempo sul +9 (58-49) e allungando ulteriormente nel terzo periodo (30-23). Così, a 12 minuti dalla fine è 88-72, un +16 che indirizza definitivamente la gara. Boston prova ad aggrapparsi a Jayson Tatum, autore di una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi, e a Jaylen Brown (24). Delude il resto del quintetto, con Marcus Smart unico a chiudere in doppia cifra (14). I protagonisti per Philadelphia, invece, sono i soliti noti: 33 punti per Joel Embiid, con James Harden a quota 17 con 10 assist e a due rimbalzi dalla tripla doppia, ma stavolta si rivela decisivo anche Maxey che ne mette a referto 30. Per Boston è il punto di non ritorno: deve vincere a Philadelphia o non potrà difendere il titolo della Eastern Conference conquistato nella scorsa stagione. Due match point, invece, per i Sixers, che sperano di sfruttare il fattore casa in gara-6 per chiudere i giochi.

DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS 118-102

Quinta vittoria in cinque partite per la squadra di casa: Denver si impone 118-102 su Phoenix e mantiene ulteriormente il fattore campo, mettendo spalle al muro i Suns. Decisivo il secondo tempo, visto che la franchigia dell'Arizona (25-17) risponde all'ottimo avvio dei Nuggets (35-24), così all'intervallo lungo è 52-49 per la capolista della Western Conference. Lo strappo decisivo arriva nel terzo periodo, che Denver si aggiudica per 39-25: un parziale che indirizza definitivamente gara-5. Decisivo, ancora una volta, Nikola Jokic, che ne mette a referto 29 con 13 rimbalzi, 12 assist e un ottimo 12/20 al tiro. Numeri che vanificano i 54 punti combinati di Devin Booker (28) e Kevin Durant (26 con 11 rimbalzi), ancora una volta capaci di segnare più della metà dei punti di Phoenix. Ancora assente, invece, Chris Paul. La serie torna al Footprint Center, teatro di gara-6: per Phoenix è già decisiva. Un ko vorrebbe dire abbandonare definitivamente i sogni di titolo, mentre i Nuggets avranno due occasioni per qualificarsi alla finale della Western Conference. Se si dovesse andare a gara-7, si tornerebbe invece alla Ball Arena di Denver.