Nba: Philadelphia e Golden State scappano, Dallas fa 1-1

Fattore campo decisivo in gara-2 nell’ultima notte dei playoff di Nba: arrivano infatti tre vittorie casalinghe. Nessun problema per Philadelphia e Golden State, che regolano rispettivamente Toronto con i 31 punti e 11 rimbalzi di Joel Embiid e Denver con 34 punti in 23 minuti di Steph Curry e i 50 della coppia Poole-Thompson. Entrambe le serie sono ora sul 2-0. Dallas si riporta invece in parità contro Utah grazie ai 41 punti di Jalen Brunson.

Getty Images