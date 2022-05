Nba: Philadelphia e Dallas pareggiano la serie playoff

NBA

Miami e Phoenix raggiunte sul 2-2 in gara-4: decisivi Harden ed Embiid per i Sixers e Doncic per i Mavs

Tutto in perfetta parità. Gara-4 delle semifinali di Conference di Nba porta la serie sul 2-2 sia tra Philadelphia e Miami sia tra Dallas e Phoenix. Fattore campo rispettato. Con un James Harden da 31 punti e un Joel Embiid da 24, i Sixers stendono 116-108 gli Heat, a cui non bastano i 40 di Jimmy Butler. Sono 26 i punti di Luka Doncic (con 11 assist) nel 111-101 dei Mavericks contro i Suns, penalizzati anche dall’uscita per falli di Chris Paul. Getty Images

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 116-108

James Harden ritorna a essere decisivo nel momento migliore. Il Barba trascina Philadelphia alla vittoria insieme a Joel Embiid, pareggiando i conti nella serie contro Miami. Dopo un quarto e mezzo di equilibrio, i Sixers prendono il controllo del match a metà secondo quarto e non si voltano più indietro, toccando anche il +14 nel quarto periodo e respingendo ogni ritorno degli Heat. Harden segna 16 dei suoi 31 punti nel solo ultimo quarto, aggiungendo anche 7 rimbalzi e 9 assist alla sua partita e chiudendo con 6/10 dalla lunga distanza in 41 minuti di gioco. Joel Embiid sembra sempre più a suo agio, chiudendo con 24 punti e 11 rimbalzi mettendone 14 nel solo primo periodo. Miami incappa in un’altra serata da 7/35 dalla lunga distanza, tenuti in piedi a lungo dalla difesa capace di forzare 10 palle perse ai Sixers nel primo tempo e dagli sforzi di Jimmy Butler. Sono 40 i suoi punti a fine gara con 13/20 al tiro e 12/13 ai liberi, accompagnato però solo dai 21 di Bam Adebayo e dai 26 della coppia Oladipo-Herro (rispettivamente 15 e 11+10) dalla panchina.

DALLAS MAVERICKS-PHOENIX SUNS 111-101

Dallas bella e vincente anche nel secondo match giocato in Texas: con i 68 punti nel solo primo tempo, i Mavs si tengono stretti la doppia cifra di vantaggio nella ripresa e approfittano del 20/44 di squadra dalla lunga distanza per ricacciare indietro i tentativi di rimonta Suns. Luka Doncic risponde nuovamente presente: alla sirena finale sono 26 punti, conditi da 7 rimbalzi, 11 assist, 4 recuperi e un paio di giocate e canestri decisivi nell’ultima frazione. Da sottolineare la prestazione anche di Dorian Finney-Smith: 8/12 dall’arco e 24 punti a referto. Sono 18 invece quelli realizzati da Jalen Brunson. Sul fronte opposto, c’è un Devin Booker da 35 punti con 12/13 dalla lunetta e sette assist, mentre sono 14 e 11 rimbalzi quelli di Deandre Ayton. Il grande assente di gara-4 invece è Chris Paul, limitato da quattro falli commessi nel solo primo tempo: per lui 5 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. In quella che è la 14esima volta in cui non conclude il match per raggiunto limite di falli. Ora, si ritorna a Phoenix.