Nba: Oklahoma batte i Celtics, decima di fila per Cleveland

WASHINGTON WIZARDS-NEW ORLEANS PELICANS 98-110

Questa volta CJ McCollum non fa cinquanta punti, ma i Pelicans non si smentiscono: secondo confronto coi Washington Wizards nel giro di due giorni e secondo successo, questa volta col punteggio di 110-98 e un dominio incontrastato, dal +15 di metà gara fino alla vittoria. New Orleans approfitta dell'assenza di Poole e si aggrappa ancora al veterano, che chiude da top-scorer dei suoi con 25 punti davanti a Trey Murphy (22) e Yves Missi (16). Finalmente decisivo anche Dejounte Murray che, dopo gli infortuni e le difficoltà dei mesi scorsi, entra prepotentemente nel tabellino con una sontuosa tripla doppia: 14 punti, 10 rimbalzi e 12 assist per abbattere Washington e consegnare il bis ai Pelicans. La formazione ospite resta ultima a Ovest (7-29), ma non ha più il peggior record Nba, che è tutto dei Wizards e del loro ultimo posto a Est (6-27). Non bastano i 28 punti di Kuzma e la buona prova di Sarr, che chiude in doppia doppia (18+11), per evitare l'ennesima sconfitta.