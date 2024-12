Nba: Minnesota manda ko i Lakers, Boston torna al successo

ATLANTA HAWKS-NEW ORLEANS PELICANS 124-112

Risalita in classifica per gli Atlanta Hawks, che infliggono il nono ko consecutivo ai disastrosi New Orleans Pelicans e proseguono nella propria serie vincente: quattro successi consecutivi e uscita tra gli applausi, dopo aver rimontato lo svantaggio di metà gara (59-58) per vincere con un importante 124-112. I Pelicans riportano ad Atlanta l'ex Dejounte Murray (7 punti) e hanno in CJ McCollum il trascinatore di una squadra tuttora priva di molte pedine: i suoi 29 punti, sommati alle ottime prove di Missi (23+12) e Boston (19), non bastano per evitare il crollo del fanalino di coda della Western Conference (4-18). Sorridono invece gli Hawks, con ben sette giocatori in doppia cifra: il top-scorer è Hunter a quota 22 punti, bene anche Daniels e Jalen Johnson con 12 punti ciascuno. Risacher ne fa 13, mentre Trae Young si conferma il motore dell'attacco: 12 punti e la bellezza di 15 assist. Grande prova difensiva per Capela (17 rimbalzi), in quella che è da stanotte la sesta a Est: 11-11 lo score di Atlanta.