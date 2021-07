Nba: Milwaukee vince a Phoenix, titolo ad un passo

BASKET

I Bucks si impongono 123-119 in casa dei Suns e conducono ora la serie delle Finals per 3-2: in gara-6 il primo match point per l'anello. Inutili i 40 punti di Booker, Antetokounmpo ne fa 32

Nella notte Nba, Milwaukee vince 123-119 in casa di Phoenix e mette a segno il punto del 3-2 nella serie delle Finals, portandosi ad una sola vittoria dal titolo. Dopo un pessimo avvio (21-37), i Bucks rimontano nella parte centrale di match, trascinati da Giannis Antetokounmpo (32 punti), Khris Middleton (29) e Jrue Holiday (27 con 13 assist) e resistono all'assalto finale dei Suns, ko nonostante i 40 punti di Devin Booker. afp

Rischia di essere ad un punto di svolta la serie delle Nba Finals: in gara-5, infatti, arriva il match che inverte il fattore campo, con Milwaukee che sbanca Phoenix per 123-119 e si guadagna il primo match point per conquistare il titolo. I Bucks passano nonostante un avvio da dimenticare, con i Suns che nel primo quarto doppiano i vincitori della Eastern Conference (32-16) e chiudono sul 37-21 dopo i 12 minuti di apertura. Nel secondo periodo, però, arriva una clamorosa reazione da parte di Milwaukee, che trova addirittura 43 punti (trascinata da un Jrue Holiday già a quota 18 all'intervallo lungo) e chiude la prima metà di gara avanti di un possesso (64-61). Proprio la parte centrale è quella decisiva, perché i Bucks si portano anche sul +13 (96-83) e si presentano agli ultimi 12 minuti sul 100-90. Finale da brividi: Phoenix torna ad un punto di distanza (119-120) e ha anche il canestro per ribaltare il match, poi una palla rubata da Holiday e trasformata in assist per Antetokounmpo chiude definitivamente i conti. Finisce 123-119 per Milwaukee, che avrà ora il primo match point in casa per conquistare il titolo.

Se i Bucks sono sul 3-2 nelle Finals e ad un passo dall'anello è grazie a tre maiuscole prestazioni: Giannis Antetokounmpo mette a referto 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con 14/23 al tiro e 4/11 nei liberi, in una serata in cui tenta, inutilmente, una sola tripla. Khris Middleton, invece, ne realizza 29 con 7 rimbalzi e 5 assist, con 12/23 al tiro e 3/8 dall'arco. Il vero protagonista, però, è Jrue Holiday, che trova la doppia doppia con 27 punti e 13 assist, il più importante dei quali si trasforma nel canestro decisivo di Antetokounmpo; ottime, inoltre, le percentuali al tiro, considerato il 12/20 totale e il 50% di triple mandate a segno (3/6). Ancora una volta, invece, Devin Booker tra le fila di Phoenix tocca i 40 punti, accompagnati da 4 rimbalzi e 3 assist: l'asso dei Suns, con i suoi 17 tiri realizzati sui 33 tentati, non riesce però ad evitare un'inversione del fattore campo che può rivelarsi decisiva. Inutili anche le doppie doppie di Chris Paul (21 punti con 11 assist, 9/15 al tiro e 3/3 dall'arco) e Deandre Ayton (20 accompagnati da 10 rimbalzi), spesso in difficoltà in marcatura su uno scatenato Antetokounmpo. Servirà ben altro ai Suns per prolungare la serie fino a gara-7 e sbancare Milwaukee, che avrà ora in casa l'incredibile occasione di vincere il titolo.