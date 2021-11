Nba: Milwaukee si rialza contro Philadelphia, Atlanta ancora ko

Sono tre le partite disputate nell’ultima notte di Nba. Torna a vincere Milwaukee, trascinata da una grande doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (31 punti e 16 rimbalzi) contro una rimaneggiata Philadelphia (non c’erano Embiid, Simmons, Harris). Utah batte Atlanta per la seconda volta in cinque giorni: 7 minuti in campo e 3 punti per Gallinari. Quinto successo consecutivo dei Clippers, che stendono Portland, a cui non basta Lillard (27 punti).