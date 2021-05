Nba: Milwaukee elimina Miami, Philadelphia batte Washington e vola sul 3-0

NBA

I Bucks vincono 120-103 e chiudono la serie sul 4-0, i 76ers passano 132-103 contro gli Wizards. Sorridono anche Utah e Portland

Nella notte Nba, Milwaukee batte Miami ed è la prima squadra a superare il primo turno dei playoff: i Bucks superano 120-103 gli Heat grazie alla tripla di Antetokounmpo (20 punti, 12 rimbalzi e 15 assist) e chiudono la serie sul 4-0. Vola sul 3-0 Philadelphia: 132-103 a Washington con 36 punti di Embiid. Utah sbanca Memphis (121-111) e si porta sul 2-1, è 2-2 tra Denver e Portland dopo il 115-95 dei Blazers sui Nuggets.

MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 103-120

Milwaukee è la prima squadra a superare il primo turno dei playoff in Nba. I Bucks, infatti, vincono 120-103 a Miami e chiudono la serie sul 4-0, lasciando soltanto le briciole ai finalisti della scorsa edizione. Il match e il doppio confronto si decidono con un secondo tempo spettacolare da parte di Antetokounmpo e compagni, che dopo il 57-64 in favore degli Heat mettono a segno un clamoroso 63-39 che regala a Milwaukee il 120-103 con cui si chiude gara-4, nella quale il greco mette a referto la sua prima tripla doppia nella postseason: 20 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, utili a far arrivare a 25 punti Lopez (11/15 al tiro), a 22 Forbes e in doppia doppia Middleton (20 con 11 rimbalzi). Tra le fila di Miami, invece, ci prova soltanto Adebayo, a quota 20 punti e 14 rimbalzi, mentre delude nonostante la tripla doppia (12 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) Jimmy Butler, l'uomo con più minuti in campo. Finisce così 4-0: Milwaukee vendica il 4-1 della scorsa edizione ed elimina gli Heat, protagonisti di un netto passo indietro dopo le Finals perse contro i Lakers. I Bucks, ora, attendono una tra Boston e Brooklyn.

WASHINGTON WIZARDS-PHILADELPHIA 76ERS 103-132

Anche in gara-3 non c'è storia tra Washington e Philadelphia, che vince 132-103 e si aggiudica anche il primo successo esterno di questa serie dei playoff. I 76ers giocano una partita perfetta e, dal 6-6 iniziale in poi, non si guardano più indietro, aggiudicandosi tutti i parziali e chiudendo il primo tempo con 72 punti e un rassicurante +14 (72-58) che diventa anche +31 (126-96) prima che gli Wizards riescano a superare la tripla cifra chiudendo sul -29. Nel primo tempo perfetto della capolista ad Est della Regular Season spicca Joel Embiid: sui 36 punti totali (testimoniati da un ottimo 14/18 al tiro e accompagnati da 8 rimbalzi e 2 assist), il camerunense ne realizza 25 soltanto nella prima metà di gara. Inutili, per Washington, l'ennesima tripla doppia di Russell Westbrook, che mette a referto 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, e i 25 punti di Beal: il terzo ko degli Wizards è inevitabile. Adesso, in gara-4 e sempre a Washington, Philadelphia avrà a disposizione il primo match point per chiudere la serie sul 4-0 e volare alle semifinali di Conference. La sensazione, invece, è che sia appena partito il conto alla rovescia per l'eliminazione di Washington dai playoff.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 115-95

Portland domina gara-4 e si porta sul 2-2 nella serie contro Denver. La sfida, di fatto, si chiude con 12 minuti di anticipo, perché dopo il terzo quarto i Blazers sono avanti di 27 punti (93-66). Partita subito in discesa per i padroni di casa che, spinti da Powell, McCollum e Nurkic, chiudono il primo tempo sul 57-47. Nell'ultimo parziale, i Nuggets riescono soltanto a rendere meno amaro il passivo, ma la sostanza non cambia: dopo quattro partite, è parità assoluta tra Portland e Denver, con la serie che arriverà almeno fino a gara-6. Merito di Powell (29 punti, 2 rimbalzi e un assist con 11/15 al tiro e 4/4 dall'arco), McCollum (21 punti, 4 rimbalzi e 8 assist) e dell'ex Nurkic, che si riscatta dopo una non esaltante gara-3 e realizza 17 punti. Un trio letale nonostante la giornata non eccezionale di Damian Lillard, che però riesce ad andare in doppia doppia con 10 punti e 10 assist nonostante percentuali al tiro bassissime (appena 1/10). Tra le fila di Denver, soffre invece Jokic: appena 16 punti, con Campazzo e Morris a 12. Adesso, la contesa si sposta nuovamente a Denver.

MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 111-121

Utah si riprende il fattore campo vincendo la prima gara a Memphis, conquistata grazie ad un 121-111 maturato soprattutto nel primo tempo. A fare la differenza, infatti, è l'ottimo avvio, con i 12' di apertura che si chiudono sul +12 in favore dei Jazz. Il vantaggio accumulato nel periodo inaugurale sembra sfumare proprio nell'ultimo periodo, quando i Grizzlies rientrano pienamente in gioco con un parziale di 13-2 che riporta il punteggio in equilibrio (109-109): ci pensa però Donovan Mitchell (29 punti, 2 rimbalzi e 5 assist a fine match) a garantire la vittoria ai suoi. Come in gara-2, invece, Memphis crolla nonostante Ja Morant, autore di 28 punti, e Dillon Brooks, che ne mette a referto 27, con Anderson e Valanciunas in doppia doppia (rispettivamente 11 e 10 punti, entrambi a 13 rimbalzi). Con questa vittoria, Utah si porta sul 2-1 e riconquista il fattore campo: i Grizzlies dovranno vincere gara-4 per mettere al segno il punto del 2-2 nella serie ed evitare di vedersi allontanare la qualificazione.