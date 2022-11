Nba: Milwaukee ancora imbattibile, Cavs e Lakers vincono all'overtime

NBA

I Bucks battono Detroit, Cleveland e i gialloviola stendono Boston e Pelicans. Sorridono anche i Clippers e Memphis, crolla Utah

© Getty Images La notte Nba è ricca di colpi di scena. Si conferma imbattibile Milwaukee, che fa 7 su 7 battendo 116-91 Detroit. Sorridono di misura e all'overtime, invece, Cleveland e i Lakers: i Cavaliers superano 114-113 Boston, mentre i gialloviola si impongono 120-117 contro i Pelicans. Vincono anche Clippers e Memphis, che stendono Houston (109-101) e Portland (111-106), Utah e Philadelphia perdono contro Dallas (100-103) e Washington (111-121).

MILWAUKEE BUCKS-DETROIT PISTONS 116-91

E sono 7 su 7: Milwaukee si dimostra imbattibile in questo inizio di Regular Season travolgendo 116-91 Detroit imponendosi in ogni singolo parziale. Non c'è storia al Fiserv Forum, con il +9 di metà gara (56-47) che dà già un discreto vantaggio ai vincitori del titolo nel 2021, che chiudono i giochi nella ripresa. I Bucks possono godersi la doppia doppia di un super Giannis Antetokounmpo (32 punti e 12 rimbalzi) a cui si aggiungono i 26 di un Holiday precisissimo al tiro (11/16). Non bastano, invece, i 22 di Bey per i Pistons, al settimo ko nelle sue nove partite finora disputate.

CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 114-113

Si chiude all'overtime uno dei match più attesi della notte Nba: Cleveland batte 114-113 dopo il supplementare i vicecampioni in carica di Boston. Eppure, la franchigia dell'Ohio rischia di cestinare un successo che, a fine terzo quarto (83-76), sembrava quantomeno alla portata già nei 40 minuti regolamentari. Si rivela decisivo, invece, il 7-6 nei cinque minuti aggiuntivi, con i 29 punti di un Garland precisissimo dall'arco (5/11) e in doppia doppia con 12 assist. Tra le fila dei Celtics, invece, spiccano i 30 di Brown e i 26 con 12 rimbalzi per Tatum: numeri che, però, non evitano il terzo ko stagionale, con Cleveland che invece si conferma seconda ad Est dietro Milwaukee con il sesto successo di fila, il terzo all'overtime.

LOS ANGELES LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 120-117

Vittoria a dir poco rocambolesca per i Lakers: i gialloviola, infatti, battono 120-117 all'overtime i Pelicans grazie alla tripla sulla sirena di Matt Ryan, che risolve un match molto combattuto alla Crypto.com Arena. Alla fine dei regolamentari, infatti, è 111-111, prima della decisiva conclusione dall'arco del 25enne. Tra le fila della franchigia di Los Angeles, spiccano le triple doppie di Davis (20 con 16 rimbalzi), James (20-10) e Brown (15-10), con anche i 28 di Walker e i 13 di un positivo Westbrook. Non bastano a New Orleans, invece, i 27 di Zion Williamson e la quasi tripla doppia di McCollum (22 con 9 rimbalzi e 8 assist). I Lakers salgono così a 2-5 di record contro il 4-3 dei Pelicans.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-111

Dopo due ko di fila, Memphis torna alla vittoria imponendosi 111-106 a Portland. I Grizzlies passano grazie ad un ottimo avvio: il 30-23 del primo quarto giustifica in gran parte il +5 finale, con i Blazers che riescono soltanto a riavvicinarsi, senza tuttavia prolungare almeno la sfida all'overtime. Sono 29 punti per Desmond Bane e 20 per un Ja Morant non ispiratissimo dal campo (7/19), ma per fortuna di Memphis sono in sei a chiudere in doppia cifra: tra questi un Adams in doppia doppia (14 e 11 rimbalzi). Un super Simons (31 punti con 10/21 al tiro) e i 23 di Grant e Nurkic (che aggiunge 13 rimbalzi) non bastano invece a Portland, che resta tuttavia seconda ad Ovest dietro Phoenix.

DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 103-100

Luka Doncic sempre più nella storia: nel 103-100 di Dallas contro Utah, lo sloveno mette a referto 33 punti e 11 assist. Si tratta della settima partita consecutiva con almeno 30 punti per l'ex Real, numeri che non si vedevano da 60 anni: l'ultimo a riuscirci fu Wilt Chamberlain. Con 12/20 al tiro, Doncic contribuisce al successo dei Mavericks, che si impongono in rimonta dopo il -4 (78-74) del terzo periodo. Oltre ad uno sloveno da record, Dallas si gode anche la doppia doppia di Wood (21 punti e 10 rimbalzi con 10/15 dal campo), mentre il solo Clarkson (22) non basta ai Jazz, al terzo ko e ora dietro Phoenix e Portland ad Ovest. Dallas, invece, sale a 4-3 di record centrando la terza vittoria nelle ultime quattro partite.

HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES CLIPPERS 101-10

Vittoria esterna per i Clippers, che si impongono 109-101 in casa di Houston confermando la crescita di Paul George: sono 28 punti da top scorer per uno dei leader della franchigia di Los Angeles allenata da Lue, che oltretutto tira con il 50% (10/20) dal campo. A questi, vanno aggiunti i 21 con 10 rimbalzi di Marcus Morris, i 13 di Brown e i 12 di Jackson, mentre tra le fila dei Rockets non bastano i 26 con 13 rimbalzi di Sengun e i 22 di Green e Porter. I Clippers centrano il secondo successo di fila e pareggiano il record: 4-4 in queste prime 8 partite di Regular Season. Houston, invece, ha già il peggior score di tutta l'Nba: 1-8 dopo 9 match disputati.

PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS 111-121

Crolla in casa Philadelphia nonostante un'altra grande prestazione di Maxey: i Sixers, infatti, perdono 121-111 contro Washington, trascinata dai 30 punti di Porzingis e i 29 di Beal, che insieme segnano quasi metà dei punti dei Wizards, capaci di allungare nel finale dopo il minimo vantaggio (91-90) di fine terzo periodo. Oltre a Maxey, c'è da registrare tra le fila di Philadelphia la doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi di James Harden, con anche Harris (16), Niang (13) e House (12) in doppia cifra. Dopo tre ko di fila, Washington sale a 4-4 di record e supera proprio i Sixers, a 4-5 e ko dopo tre successi consecutivi.

CHICAGO BULLS-CHARLOTTE HORNETS 106-88

Chicago non sbaglia e batte 106-88 Charlotte. In una serata in cui LaVine (10 punti) e De Rozan (9) non brillano, ci pensano i montenegrini Green (17) e Vucevic (14 con 13 rimbalzi), oltre ai 16 di Dragic e Williams, a spingere i Bulls, che si impongono sugli Hornets nonostante i 24 punti di un Oubre ispiratissimo dall'arco (5/11). Seconda vittoria di fila per Chicago, ora a 5-4 di record grazie ad un successo che matura grazie al +9 dell'intervallo lungo (61-52) e al 45-36 della ripresa. Charlotte resta a 3-5 di record, lo stesso ad est di Indiana.

MIAMI HEAT-SACRAMENTO KINGS 110-107

Miami si prende la rivincita e vendica il ko per 119-113 contro Sacramento battendo 110-107 in casa Sacramento. Un successo che arriva solo nel finale e grazie ai 26 punti con 12 rimbalzi del miglior sesto uomo della scorsa stagione: Tyler Herro, autore della tripla decisiva per la vittoria e accompagnato dai 22 punti di Lowry. Gli Heat non accusano così l'assenza di Jimmy Butler e battono i Kings che, invece, non si salvano nonostante i 22 punti messi a segno sia da Huerter che da Sabonis, che aggiunge oltretutto 12 rimbalzi. Miami sale così a 4-5 di record ad Est contro il 2-5 ad Ovest di Sacramento.

SAN ANTONIO SPURS-TORONTO RAPTORS 100-143

Toronto travolge San Antonio e resta in alto ad Est: è terza con 5-3 di record, lo stesso di Atlanta. All'AT&T Center non c'è storia: all'intervallo lungo è già 64-49 in favore dei Raptors, ma è il clamoroso 40-21 del terzo periodo a mandare in archivio il match. Canadesi scatenati: Trent mette a referto 24 punti, Anunoby ne realizza invece 18 con 7/12 al tiro, ma il vero protagonista è Pascal Siakam, autore di una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Il migliore per la formazione di Popovich, invece, è Bates-Diop che chiude a quota 17, ma in doppia cifra tra i padroni di casa ci sono poi solo Branham (13) e Richardson (10).

NEW YORK NICKS-ATLANTA HAWKS 99-112

Colpo esterno di Atlanta, che passa 112-99 al Madison Square Garden contro i Knicks. Gli Hawks si impongono a New York grazie ai 36 punti di un super Dejounte Murray, a cui vanno aggiunti i 21 di Hunter e i 17 di un Trae Young che, però, litiga con il canestro (solo 7/22 al tiro). Il migliore tra le fila dei padroni di casa, invece, è Brunson con 20 punti, oltre ai 19 di Barrett, ai 14 di Randle e agli 11 con 16 rimbalzi di Quickley. Poco per evitare il terzo ko di fila, il quarto in questo avvio di Regular Season. Atlanta, invece, è terza ad Est insieme ai Raptors con 5-3 di record.