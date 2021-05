Nba: Memphis vola ai playoff a Ovest, Steph Curry è eliminato

BASKET NBA

Non bastano a Golden State i 39 punti del loro uomo migliore: a sfidare Utah nel primo turno playoff ci vanno i Grizzlies

I Memphis Grizzlies sono l’ultima squadra a qualificarsi per i playoff della Western Conference Nba. Nello spareggio finale del play-in, la squadra del Tennessee riesce ad avere la meglio contro i Golden State Warriors, stesi 117-112 all’overtime. Lo scontro diretto tra Ja Morant e Steph Curry viene quindi vinto dal primo, anche se il numero 30 dei padroni di casa firma 39 punti. Nel primo turno, gli uomini di Jenkins affronteranno gli Utah Jazz.

Dopo quattro anni, i Grizzlies tornano ai playoff guidati dalla mano di Ja Morant, autore di una grande prestazione da 35 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 4 rimbalzi. Il tutto ai danni di Golden State, piegata nello spareggio finale 117-112 dopo un tempo supplementare, per una sconfitta cocentissima per gli Warriors. Si completa così, infatti, la griglia playoff della Nba. Il play-in si conclude con il primo successo esterno nelle sei gare in programma: la stagione di Steph Curry termina qua.

Il caldissimo pubblico del Chase Center spinge alla rimonta nei regolamentari i padroni di casa, che recuperano 9 lunghezze di svantaggio a 3 minuti dalla fine (erano finiti anche a -17 nel secondo quarto) e che hanno anche il tiro della vittoria, sbagliato però malamente da Draymond Green in avvicinamento a canestro. Dopo un minuto del supplementare, Steph Curry riesce a portare i suoi in vantaggio sul 103-101 e lo stesso fa Jordan Poole sul 109-107 a 1:50 dalla fine; tuttavia Memphis trova la forza di rispondere con tre triple fondamentali di Grayson Allen e Xavier Tilmann. Al resto ci pensa Ja Morant, che nell’ultimo minuto di gioco sigla due canestri spettacolari a centro area per mandare i suoi sul +5 e chiudere i conti: al primo turno di playoff, per quanto riguarda la Western Conference, i giovani Grizzlies (eliminati lo scorso anno nella bolla proprio dopo uno spareggio contro Portland) affronteranno gli Utah Jazz.

Si tratta di un’amarissima conclusione di stagione invece per Golden State e soprattutto per Steph Curry, la cui prestazione è comunque ancora una volta maiuscola: 39 punti con 13/28 al tiro, 4 rimbalzi e 5 assist. Gli Warriors hanno chiuso a +4 nei 47 minuti e 23 secondi in cui il loro numero 30 è rimasto in campo. Ci sono anche i 22 punti e 10 rimbalzi di Andrew Wiggins (con 10/22 al tiro, tra cui due brutti errori nel supplementare) e i 19 di Jordan Poole (6/11 al tiro) in 38 minuti. Notevole, nonostante l’errore finale, anche la prova di Draymond Green, alla 31esima tripla doppia in carriera: 11 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Per Memphis, oltre a Morant, da segnalare anche i 12 punti di Allen e gli 11 di Tillman; i due si rivelano decisivi all’overtime con le loro triple.