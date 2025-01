Nba: Memphis sbanca Minnesota, vittorie per Phoenix e Miami

Vittoria netta per i Phoenix Suns, che non cedono mai la leadership nel punteggio e toccano anche il +16 sugli Utah Jazz, prima di amministrare nel quarto periodo e vincere "solo" per 114-106. Terzo successo su quattro dopo il cambio di quintetto per la formazione di Budenholzer, che sembra averci guadagnato dall'arretramento di Bradley Beal (12 punti) in panchina. Devin Booker prende nuovamente in mano la squadra, con 22 punti nel primo tempo (7/8 al tiro) e 34 punti complessivi, a cui aggiunge 5 rimbalzi e quattro assist oltre a un ottimo 50% da tre (6/12). Alle sue spalle Durant con 25 punti, in un successo fondamentale per i Suns: ora i play-in distano una sola vittoria, Phoenix è infatti undicesima a Ovest (18-19). Nulla da fare invece per i Jazz, che si aggrappano alle ottime prove di Markkanen (24) e Sexton e a un Kessler sempre più role-player (16+13 rimbalzi), ma vanno ko. Terzo ko di fila e penultimo posto consolidato nella Western Conference: solo nove successi e ben 28 sconfitte.