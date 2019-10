NBA: Melli mentore di Zion

NBA

di

GABRIELE CATTANEO

A pensarci verrebbe quasi da ridere. Nicolò Melli dovrà fare da guardia spalle a Zion Williamson. Sì, proprio il nuovo fenomeno, due metri per oltre 130 chili di esplosività. Eppure l’ultimo azzurro ad approdare sul pianeta NBA sta già facendo capire quale sarà il suo ruolo. Dovrà mettere esperienza in un gruppo giovane, facendo tutte quelle piccole cose che fanno vincere le partite. Rimbalzi, assist, stoppate, palle recuperate, difendendo come un matto contro gente grossa e veloce. Nessuna sorpresa però perché Alvin Gentry, coach dei New Orleans Pelicans, ha già capito di avere tra le mani l’uomo giusto per la sua squadra.

Nelle prime partite di pre season sta impressionando perché è sempre in campo nei momenti cruciali della gara, avendo dato ampia dimostrazione di poter segnare anche quei tiri, mai forzati ma necessari. Tutta la NBA ha gli occhi addosso a Zion, ma basta guardare un po’ più in là per vedere anche Nick che sarà sempre al suo fianco.

Difficile pensare a un posto ai play off nella tremenda Western Conference, ma attenzione a sottovalutare una squadra giovane, piena di talento e con un Melli in più che, con l’esperienza accumulata in questi anni in Turchia e in Eurolega, può davvero insegnare come si fa a vincere. Ha firmato un contratto di due anni con New Orleans, ma se saprà dare continuità a quanto sta già facendo vedere, è tutt’altro che improbabile che la sua avventura a stelle strisce possa continuare molto più a lungo.