Nba, Lottery: la prima scelta al Draft va a Minnesota

La prima scelta al Draft Nba 2020 giocherà a Minneapolis. I Minnesota Timberwolves vincono infatti la Lottery ed escono così con la chance di scegliere per primi un nuovo giovane talento del basket. Alle loro spalle si sono i Golden State Warriors, mentre sullo scalino più basso dell’ideale podio si piazzano gli Charlotte Hornets. Fortunati i Chicago Bulls (quarti) mentre la squadra che ha perso di più da questa Lottery sono i Cleveland Cavaliers.

Giornata importante per la Nba: questa notte si è svolta la Draft Lottery, che determina l’ordine con il quale le franchigie scelgono i giocatori. L’evento annuale si sarebbe dovuto tenere lo scorso 19 maggio, ma era poi stato rinviato a causa della pandemia da coronavirus.

Giunti alla Lottery con il terzo peggior record, sono i Minnesota Timberwolves ad aggiudicarsi la prima scelta assoluta al Draft 2020, aggiungendo così un nuovo talento giovane alla coppia composta da D’Angelo Russell e Karl-Anthony Towns. Per loro si tratta solamente della seconda volta nella storia dopo il 2015, quando scelsero proprio KAT. Avevano solo il 14% di possibilità di arrivare primi. Subito dietro di loro, sceglieranno i Golden State Warriors (che potrebbero cedere la scelta), che proprio con Minnesota hanno organizzato la trade sull’asse D’Angelo Russell-Andrew Wiggins. Chiudono i primi tre posti gli Charlotte Hornets.

I grandi delusi sono i Cleveland Cavaliers che avevano stessa percentuale (14%) di Timberwolves e Warriors di ottenere la prima scelta assoluta e il 52% di possibilità di arrivare tra le prime 4; invece sono giunti quinti, alle spalle dei Chicago Bulls. Seguono, Atlanta, Detroit, New York, Washington, Phoenix, San Antonio, Sacramento, New Orleans e Boston. Questa è la seconda Lottery da quando la Nba ha appiattito le probabilità al 14% per i tre peggiori record, il che ha portato più incertezza in cima all’ordine del Draft.

Secondo l’ultima mock Draft di ESPN, tra i migliori prospetti, la guardia tiratrice dei Georgia Bulldogs, Anthony Edwards, è la potenziale scelta numero uno; seguito da LaMelo Ball (Illawarra Hawk), James Wiseman, Deni Avdija (Maccabi Tel Aviv) e Onyeka Okongwu. Per quanto riguarda invece classifica stilata da CBS Sports, tra i primi posti ci sarebbero anche Obi Toppin e Isaac Okoro, mentre il nostro connazionale Nico Mannion (Arizona Wildcats), originario di Siena, scivola fuori dalla top 15; con la speranza di potere tornare utile alle franchigie, a caccia di una point guard.