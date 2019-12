Nba, l'ex commissioner David Stern operato per emorragia cerebrale

Il mondo della NBA vive ore di ansia per David Stern: l'ex commissioner è stato operato d'urgenza per una emorragia cerebrale dopo essersi sentito male in un ristorante di New York. Non si conoscono ancora le condizioni del 77enne, il Mount Sinai West medical center non ha ancora rilasciato comunicati e le uniche notizie arrivano dal tweet della stessa NBA: "Il commissioner emerito David Stern è stato colpito da un’emorragia nel primo pomeriggio di oggi (ieri, ndr) ed è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. Le nostre preghiere e i pensieri sono rivolti a David e alla sua famiglia".