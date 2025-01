Nba: LeBron va ko contro Cleveland, 12a sinfonia per Oklahoma

SAN ANTONIO SPURS-LOS ANGELES CLIPPERS 122-86

Dominio per i San Antonio Spurs, che travolgono i Los Angeles Clippers dall'inizio alla fine di un match dominato, concedendosi anche il lusso di chiudere senza i titolari e lanciare tante seconde linee. Dal +20 di metà gara si arriva alla nettissima vittoria per 122-86, che viene propiziata proprio dalla stella della formazione di coach Pop. Victor Wembanyama si conferma in crescita costante e decolla contro l'altro volto di Los Angeles, nonostante sia in campo per soli 26' nella logica gestione delle energie: 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e tre stoppate per il francese, in una formazione che domina per ritmo ed energia. Alle sue spalle ecco le buone prove di Keldon Johnson (17) e Castle (15), mentre ai Clippers non bastano i 17 punti di Harden e i 15 di Powell, unici ad andare in doppia cifra con Coffey (14). La formazione losangelina scivola in 6a posizione a Ovest (19-14), dove San Antonio risale al nono posto e vede quantomeno i play-in (17-16).