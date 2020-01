Nba: LeBron James demolisce i Nets, super Lillard non basta contro Dallas e Doncic

NBA

I Los Angeles Lakers continuano a vincere e per la seconda volta di fila lo fanno a New York. Precisamente a Brooklyn, dove si impongono 128-113 sui Nets: mattatore assoluto è LeBron James, che firma una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. A Portland i 47 punti di Damian Lillard non bastano ai Trail Blazers: Dallas vince 133-125, con Luka Doncic che arriva a quota 27. Washington vince a Cleveland: 124-112 per i capitolini. Nba, Zion Williamson debutta da fenomeno: 22 punti











































C'era grande attesa per vedere il debutto in Nba con i New Orleands Pelicans di Zion Williamson, prima scelta al Draft 2019. Il 19enne non ha deluso le attese segnando 22 punti di cui 17 (4 triple) nel quarto quarto conditi da 7 rimbalzi e 3 assist. Alla fine, però, vince San Antonio 121-117.

















































Ultime gallery Vedi tutte

BROOKLYN NETS-LOS ANGELES LAKERS 113-128

La campagna newyorkese dei Lakers prosegue come meglio non potrebbe. E così dopo aver vinto al Madison Square Garden contro i Knicks, i gialloviola espugnano anche il Barclays Center casa nei Nets. Lo fanno prevalendo al culmine di una battaglia equilibrata e decisa da una poderosa accelerazione sul finire del terzo quarto, lo fanno grazie a un bottino di 19 triple a segno a livello di squadra, e lo fanno soprattutto nel nome di un LeBron James protagonista assoluto della nottata: il 'Chosen One' regala a se stesso e al popolo gialloviola una prestazione da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, che gli vale la decima tripla doppia stagionale. L'uomo decisivo contro i Knicks, Anthony Davis, si "ferma" invece a 16+11 rimbalzi, ma in doppia doppia va anche un vecchio leone come Dwight Howard. Tutti contribuiscono alla ventesima vittoria in trasferta per i Lakers (nessuno come loro in Nba quest'anno), che poi corrisponde al quinto ko di fila per i Nets, cui non bastano i 20 punti di Kyrie Irving per tenere testa all'armata losangelina. E l'ottavo posto a Est, garanzia dei playoff, è ancora in pugno ma non più così certo.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DALLAS MAVERICKS 125-133

La forza del singolo contro quella di una squadra, la cui stella si mette al servizio del gruppo. Così potrebbe essere riassunta la sfida del Moda Center, che regala a Dallas la seconda vittoria sui Blazers nel corso di una settimana, e fornisce anche un'interessante lezione di sport. Con CJ McCollum ancora assente, Damian Lillard prova infatti a vincere la partita da solo o quasi per Portland: lo dimostra la sua prova da 47 punti nell'arco di 42 minuti di gioco, con l'altalenante supporto di Hassan Whiteside (14+10) e Carmelo Anthony (16+11). I Mavericks rispondono però con un quintetto iniziale tutto in doppia cifra, con anche due giocatori provenienti dalla panchina (Jalen Brunson e Maxi Kleber) che si aggiungono alla fiera del canestro. In tutto questo il trascinatore è ancora una volta e come sempre Luka Doncic, che festeggia la convocazione per l'All-Star Game con 27 e 9 assist che gli fanno sfiorare a sua volta la doppia doppia. Da rimarcare anche i 20 punti di Kristaps Porzingis e i 17 di Seth Curry, che permettono a Dallas di tenere a distanza i cugini di Houston e guardarli dall'alto della quinta posizione della Western Conference.

CLEVELAND CAVALIERS-WASHINGTON WIZARDS 112-124

Serviva un riscatto, ed è puntualmente arrivato. Gli Wizards erano reduci dal cocente ko all'overtime a Miami e meno di 24 ore dopo si presentano nella non vicinissma Cleveland per mettersi tutto alle spalle e dare seguito al loro buon momento che da squadra senza obiettivi a Est l'ha trasformata in mina vagante della Conference (specie se i Nets continueranno con il passo del gambero cui si sono dedicati negli ultimi tempi). Dall'altra parte la resistenza opposta dai Cavaliers è come fin troppo spesso avviene non particolarmente agguerrita, così Bradley Beal non ha particolari problemi a mettere a referto 36 punti, vero e proprio leader di una squadra che sembra aver trovato i propri automatismi (come confermato dai 17 realizzati da Davis Bertans e Ish Smith). In casa Cavs si prova a sorridere timidamente per i 29 punti di Collin Sexton, i 22 di Larry Nance Jr. e i 21 punti di Kevin Love, ma non basta: la difesa fa acqua da tutte le parti, i ko di fila sono ora sei e la stagione sembra già ampiamente compromessa. A meno che non si trovi qualcuno da crescere in vista di un eventuale, nuovo, futuro rilancio che al momento appare tutto da programmare.