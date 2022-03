Nba: LeBron fa sua la sfida contro i Cavs, bene ancora Brooklyn

BASKET

Il Re trascina i Lakers nella sua Cleveland, successi importanti per Boston e Chicago. Washington ko

38 punti nella vittoria dei Lakers contro Cleveland e 105esima tripla doppia in carriera per LeBron James nell’ultima notte di Nba. Kevins Durant chiude con 37 e regala a Brooklyn il sesto successo nelle ultime sette partite. Tatum trascina Boston, mentre Chicago ritrova il successo contro Toronto. I 39 punti di Wood guidano la rimonta di Houston ai danni di Washington. Portland passa a Detroit. Ok Philadelphia contro Miami pur senza All-Star. Getty Images

CLEVELAND CAVALIERS-LOS ANGELES LAKERS 120-131

Nella sua Cleveland, LeBron James trascina i Lakers in un successo fondamentale per restare aggrappati alla zona play-in. Decisivo nel 35-23 di parziale che nel quarto periodo, il n°6 gialloviola consente agli ospiti di prendersi la terza vittoria nelle ultime sette gare. LeBron domina per 41 minuti sul parquet e chiude con 38 punti, 11 rimbalzi e 12 assist: tripla doppia n°105 in carriera. Westbrook aggiunge 20 punti e 11 assist e DJ Augustin che tira 6/6 dall’arco. Dall’altra parte, i padroni di casa chiudono con tutto il quintetto in doppia cifra, guidato da uno scintillante Darius Garland da 29 punti e 17 assist, mentre sono 18 quelli realizzati da Lauri Markkanen e 16 con 8/12 al tiro per Lamar Stevens. Non riesce ad avere invece il solito impatto Evan Mobley: 13 punti.

BROOKLYN NETS-UTAH JAZZ 114-106

Da quando hanno ritrovato Kevin Durant in campo, Brooklyn è tornata a macinare successi: sesta vittoria nelle ultime sette gare per Nets, distanti ora tre partite dal sesto posto a Est che garantirebbe loro l’accesso diretto ai playoff senza dover giocare il play-in. A farne le spese è Utah, che interrompe così la striscia di tre vittorie consecutive e vede nuovamente avvicinarsi Dallas alle loro spalle a insidiare la loro quinta posizione a Ovest. Il protagonista è ancora una volta un KD autore di 37 punti con 15/23 al tiro, 4/7 dall’arco, 9 rimbalzi e 8 assist, dominante soprattutto in un terzo quarto da 38-24 di parziale che segna la sfida. Sfruttati al meglio i 22 punti di Bruce Brown e i 15 di Nic Claxton. in casa Jazz torna in campo Mike Conley: 18 punti e 7 assist per l’ex Grizzlies.

OKLAHOMA CITY THUNDER-BOSTON CELTICS 123-132

Boston pesca il quarto successo di fila, il nono nelle ultime dieci gare, e punta con forza alle prime posizioni, insediando le varie Milwaukee e Philadelphia tra le altre. Jayson Tatum è nuovamente scatenato: 36 punti con 11/19 al tiro, 5/11 dall’arco, 9/9 ai liberi, 7 rimbalzi, 6 assist e un paio di recuperi con +12 di plus/minus per lui. Determinante anche Grant Williams, che chiude con 20 punti e 10 rimbalzi, mentre sono 25 i punti segnati da Jaylen Brown e 18 da Derrick White. Ottima prestazione da ricordare per Tre Mann, che fissa non solo il suo record personale in carriera, ma anche quello all-time per un rookie di Oklahoma: 35 punti a referto con 13/21 al tiro e 7/12 dall’arco. Mentre sono 31 i punti realizzati da un Shai Gilgeous-Alexander al rientro.

CHICAGO BULLS- TORONTO RAPTORS 113-99

Arriva una vittoria importantissima per Chicago, che era stata risucchiata verso il basso in questa complicata seconda parte di stagione. Contro Toronto si rivela decisivo il 30-18 di parziale nel terzo quarto, dopo che all’intervallo lungo i Raptors erano sopra di una sola lunghezza (54-55) nonostante un match che sembrava essersi messo in discesa per i padroni di casa alla fine del primo quarto. DeMar DeRozan e Zach LaVine segnano 26 punti a testa nel match e Nikola Vucevic che ne aggiunge 19 con 13 rimbalzi. Interrotta così la striscia di tre sconfitte consecutiva contro una squadra in grande forma come i Raptors, che non vanno oltre i 22 punti di Siakam e i 19 a testa di VanVleet e di Boucher (che aggiunge anche 10 rimbalzi).

HOUSTON ROCKETS-WASHINGTON WIZARDS 115-97

Brutto ko per Washington a Houston, che domina nella ripresa la sfida contro i capitolini. Sotto anche di 23 lunghezze nel primo tempo, i Rockets piazzano il 16-0 di parziale a cavallo tra gli ultimi due quarti e si riportano avanti superando le resistenze di un Kristaps Porzingis da 22 punti e 13 rimbalzi, i 16 con otto rimbalzi di Rui Hachimura e i 13 punti a testa di Kentavious Caldwell-Pope e di Corey Kispert. Per i Rockets, Christian Wood aggiorna il proprio massimo in carriera e chiude con 39 punti, 10 rimbalzi, 14/18 al tiro e 8/9 dall’arco in una serata in cui gli va dentro letteralmente qualsiasi cosa. Il tutto viene accompagnato anche dai 17 punti di Jalen Green e ai 15 con 5/7 dall’arco di Eric Gordon. Gli Wizards perdono completamente il treno per la zona play-in.

LE ALTRE PARTITE

Philadelphia piega 113-106 Miami grazie a un super Tyrese Maxey, che segna 13 dei suoi 28 punti nel quarto periodo, inclusi nove consecutivi nel passaggio cruciale della sfida. Nonostante la prestazione opaca di Luka Doncic, i 22 punti di Dwight Powell e i 20 in uscita dalla panchina di Spencer Dinwiddie guidano Dallas nel successo per 110-108 su Minnesota. LaMelo Ball e Terry Rozier realizzano 17 punti a testa e Charlotte passa 106-103 nel finale contro New Orleans, per la sua quinta vittoria consecutiva. Portland passa 119-115 a Detroit trascinata dai 23 punti di Brandon Williams e dai 21 di Ben McLemore.