Nba, LeBron è il primo di sempre a toccare quota 39mila punti

La superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James ha raggiunto ieri sera un'altra pietra miliare nella sua leggendaria carriera, diventando il primo giocatore nella storia della Nba a segnare 39.000 punti. Durante il primo quarto della vittoria casalinga per 131-99 dei gialloviola contro gli Utah Jazz, il numero 23 ha messo a segno una tripla raggiungendo un altro primato nella storia del basket alla Crypto.com Arena. James aveva già superato il record storico di 38.387 punti - detenuto da un'altra leggenda dei Lakers, Kareem Abdul-Jabbar - nel febbraio di quest'anno e ora si trova in un territorio inesplorato. Secondo l'Nba, il suo attuale ritmo di punteggio suggerisce che è sulla buona strada per raggiungere i 40.000 punti durante questa stagione.