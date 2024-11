Nba: Lakers ko con Phoenix, vince ancora Milwaukee

UTAH JAZZ-SAN ANTONIO SPURS 115-128

Un super Victor Wembanyama permette agli Spurs di passare 128-115 a Salt Lake City contro Utah: 34 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate per il francese, fondamentale per San Antonio che nell'ultimo quarto passa dal +3 (96-93) al +13 centrando un'altra vittoria, la quarta di fila per la squadra del Texas. Inutili i 27 di George per i Jazz, che restano penultimi in classifica con solo 4 vittorie in 13 partite. Importanti, per gli ospiti sempre in attesa del ritorno di Popovich, anche i 23 di Castle.